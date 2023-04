COMMENTA E CONDIVIDI













Prossimità e solidarietà sono i due pliastri su cui si basa l'attività del farmacista, diventata in questi ultimi tre anni un anello di congiunzione tra la sanità e il cittadino. L’edizione 2023 di "Cosmofarma Exibition, smart&green", in programma a BolognaFiere dal 5 al 7 maggio prossimi e presentata oggi a Milano è incentrata sui temi sociali e ambientali. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, Andrea Mandelli, presidente FOFI, Marco Cossolo, presidente Federfarma; Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente Fondazione F.Cannavò e Eugenio Leopardi, Presidente UTIFAR.



Il mercato della farmacia nel 2023 è in crescita. Infatti, nelle prime settimane dell’anno, si registra un aumento del 2% attestandosi a 5,2 miliardi. Protagonista di questo aumento è il farmaco etico, quello prescritto dal medico che si distingue dal farmaco da banco o di automedicazione, cresciuto a valori maggiori dell’8% a causa dell’aumento di prezzo dei farmaci di fascia C, ossia quelli la cui spesa è a totale carico del cittadino, ha spiegato Antonella Levante, amministratrice delegata IQVIA Italia e Grecia.

La Cosmofarma Business Conference, iniziativa di punta della manifestazione, in calendario venerdì 5 maggio, sarà guidata da Oscar Di Montigny, ideatore dei principi dell'Economia Sferica e dell’Economia 0.0. Prendersi cura delle persone in farmacia significa aprirsi alla relazione, al dialogo e all’ascolto. E importante, ad esempio, è stato il ruolo svolto dai farmacisti durante la pandemia come primo presidio, sempre accessibile, per tutti i cittadini. Negli ultimi tre anni i farmacisti italiani hanno saputo rispondere alle emergenze con concretezza e interpretando al meglio il ruolo di protagonisti della sanità di prossimità.

Nell’ambito di Cosmofarma Awards per la prima volta sarà consegnato il premio “Farmacista solidale” in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava-NPH Italia ETS. Verrà premiato il farmacista che meglio avrà interpretato il ruolo di operatore del servizio sanitario di prossimità a sostegno dei bambini e delle famiglie alle prese con problemi di salute generate dal cambiamento climatico, quali lo stress, i problemi respiratori, dermatologici o immunitari. Il tema centrale, infatti, della campagna 2022 “In Farmacia per i bambini” della Fondazione Francesca Rava è One Planet, One Health. In 10 anni sono state 12.000 le farmacie coinvolte in tutta Italia.



L’iniziativa speciale Cosmofarma SportZone & Benessere, dedicata allo sport in farmacia, si arricchisce della nuova con Race for the Cure, la più grande manifestazione sportiva per la lotta ai tumori del seno che si svolge a Roma, Bari, Bologna, Brescia, Napoli e Matera. Grazie a questa manifestazione sociale è stato possibile negli ultimi 23 anni dare avvio in tutta Italia ad oltre 1500 nuovi progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l'esperienza di un tumore al seno. Confermata infine anche la collaborazione con Banco Farmaceutico che dal 2000 lavora rispondere ad un problema ancora molto sottovalutato: la povertà sanitaria significa non solo non avere accesso alle necessarie cure mediche, ma difficoltà nel reperimento degli stessi farmaci. Il Banco oggi raggiunge tutta Italia e conta sul sostegno di 4.944 farmacie, oltre 17.000 farmacisti e 22.000 volontari.