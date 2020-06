L'esterno del ministero dell'Economia - Mef via Flickr

Il ministero del Tesoro ha pubblicato la scheda informativa della prima emissione del Btp Futura, il nuovo titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori.

Come era stato anticipato lo scorso 8 giugno, il Btp Futura sarà collocato dalle 9 del mattino del 6 luglio alle 13 del 10 luglio (salvo chiusure anticipate che il ministero potrebbe decidere dopo il terzo giorno di collocamento), tramite la piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana.

Sarà un titolo con scadenza a 10 anni e prevederà un premio compreso tra l’1 e il 3% (a seconda della crescita del Pil) per chi lo comprerà all’asta e lo terrà in portafoglio fino alla scadenza. Il tasso di interesse del Btp Futura sarà comunicato il 3 luglio e sarà di tipo “step-up” 4-3-3: significa che avrà un livello fisso per i primi 4 anni, poi crescerà per i 3 anni successivi e aumenterà ancora nell'ultimo triennio.

Come per gli altri titoli di Stato, è previsto un regime fiscale agevolato, con tassazione al 12,5% (contro il 26% delle altre rendite finanziarie).

I risparmiatori interessati potranno acquistarlo tramite la banca dove hanno un conto titoli oppure rivolgendosi a un ufficio postale. Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro.

A gestire l’operazione saranno Banca Imi e UniCredit come dealer e Banca Akros e Banca Sella Holding come co-dealer. Nei prossimi giorni saranno diffuse le domande e risposte per maggiori dettagli.

Tutto l’incasso, ha chiarito il ministero dell’Economia, sarà usato per finanziare le misure per il sostegno al reddito e la tutela del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario, gli aiuti a famiglie e imprese, il rilancio dell’economia.