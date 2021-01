Debutta la calza "sospesa" grazie a Coldiretti - Ansa

Arriva la "calza sospesa" con la possibilità di acquistare dolcetti, agrumi, marmellate e altri dolcetti ccornia da mettere nelle calze donate in dono ai ragazzi dei quartieri disagiati. L'iniziativa di solidarietà è della Coldiretti per la giornata dell'Epifania nel mercato Campagna Amica di Napoli a Fuorigrotta al parco San Paolo. Si tratta di una rivisitazione dell'usanza campana del "caffè sospeso",quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.In questo caso si tratta però di prodotti realizzati dagli agricoltori locali. Sono stati in molti a scendere in campo in aiuto dei più bisognosi come i cuochi contadini di Campagna Amica che in Puglia hanno scelto di donare i pasti cucinati negli agriturismi alle mense per gli indigenti della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Santa Rosa a Lecce, di Maria Santissima del Rosario a Bari e alla mensa sociale Paolo VI° a Fasano (Brindisi).Con la fine delle Feste salgono ad oltre 5 milioni i chili di prodotti distribuiti gratuitamente dagli agricoltori della Coldiretti nel 2020 per garantire un pasto di qualità ai più bisognosidi fronte alla crescente emergenza provocata dalla pandemia Covid. Il disagio generale si riflette anche sull'andamento degli acquisti per i regali della Befana che sono al minimo da almeno un decennio con un calo del 23% rispetto allo scorso anno, secondo l'indagine Coldiretti/Ixè, per effetto delle difficoltà economiche,del lockdown e della chiusura dei negozi.