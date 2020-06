COMMENTA E CONDIVIDI











Tenere i documenti ufficiali della propria azienda nello smartphone e senza costi. Oggi è possibile grazie al cassetto digitale impresa.italia.it realizzato da InfoCamere. Uno strumento agile che in questo periodo di emergenza fa sì che gli imprenditori si rendano conto che non c'è futuro senza digitale. E la realtà è dimostrata dalla crescita del 30% ad aprile e ribadita da un altro 30% di incremento a maggio nell’utilizzo di questo cassetto digitale che ha portato 650mila imprenditori ad aderire all’iniziativa.

Un cassetto digitale utile - forse indispensabile - agli imprenditori in questo momento critico per gestire in modo agile, e pure da remoto, l'azienda, a partire dalla richiesta dei contributi. Nella documentazione per accedere ai fondi sono richieste la visura e l’eventuale bilancio, documenti che per l’impresa sono gratuiti e facili da ottenere con l’utilizzo del cassetto digitale. Con questo servizio, le Camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dei legali rappresentanti le informazioni ufficiali sulle proprie aziende contenute nel Registro delle proprie aziende consultandole da smartphone e tablet. Realizzato da InfoCamere per conto del sistema camerale, il cassetto è a disposizione di 6 milioni di imprenditori per accedere ai documenti ufficiali e aggiornati dell'impresa: visura (anche in inglese), partecipazioni, elenco soci, storia delle modifiche, bilancio, statuto, atto costitutivo, fusioni, nomina amministratori, procure, fascicolo d’impresa.

Oltre alle informazioni di maggiore utilizzo il cassetto digitale mette a disposizione dell’imprenditore i documenti ufficiali della sua impresa presenti nel Registro Imprese, organizzati in Prospetti ufficiali, Atti, Bilanci relativi a tutte le annualità disponibili, dichiarazioni sostitutive.

Il servizio è un cassetto digitale in cui l’imprenditore ha a portata di mano un “biglietto da visita” ufficiale della propria impresa, da condividere in modo intuitivo con partner, clienti, fornitori, banche e professionisti. Ma anche per inviarlo alla Pubblica Amministrazione per adempimenti o per partecipare a gare o bandi (anche internazionali vista la visura in inglese). Per accedere ad impresa.italia.it - realizzato secondo le linee guida del Team Digitale e dell’AgID - è sufficiente possedere gli strumenti d'identità digitale che consentono di identificare l'imprenditore: lo SPID (il Sistema Pubblico di identità digitale) o la CNS (la Carta Nazionale dei Servizi). Il cassetto digitale dell’imprenditore è integrato nella nuova soluzione delle Camere di Commercio per l’identità digitale DigitalDNA e pertanto accessibile con il token wireless per un uso ancora più semplice in mobilità, inclusa la possibilità di utilizzare la firma digitale.