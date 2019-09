COMMENTA E CONDIVIDI











L'Associazione Nazionale Città del Vino partecipa alla realizzazione del programma Sostegno ai giovani talenti, promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il progetto, finanziato dal Fondo per le politiche giovanili, è destinato alla realizzazione di azioni volte a valorizzare i giovani nell’espressione del proprio talento e della creatività. attraverso iniziative che consentano di esaltare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell’innovazione tecnologica. L'Associazione Città del Vino, nell'ambito del programma, si è aggiudicata il finanziamento di un progetto dal titolo Il paesaggio del vino: nuove forme di conoscenza del territorio, che ha coinvolto, a partire dall'ottobre 2017, centinaia di giovani studenti di alcune scuole superiori in cinque regioni: Sicilia, Calabria, Toscana, Piemonte e Lazio, e in particolare le province di Catania, Reggio Calabria, Siena, Cuneo e Roma. Il progetto ha posto al centro la capacità di creare una relazione fra il valore del paesaggio e la popolazione, dove i giovani possono giocare un ruolo fondamentale attraverso l'uso di diversi strumenti di comunicazione: dal video allo story telling, dai fumetti alla fotografia, dai racconti al graphic nove e cortometraggi. Il progetto ha visto la realizzazione di molteplici iniziative, che sono state realizzate da 15 giovani talenti (Junior) selezionati dall'Associazione Città del Vino, coadiuvati da quattro esperti in comunicazione (Senior). Dopo 24 mesi di lavoro il progetto è giunto a conclusione e i lavori realizzati saranno presentati lunedì 30 settembre alle ore 11 a Roma.