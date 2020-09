A Brescia nasce una scuola di formazione nel settore metallurgico - Archivio

Un tempo di certo non si sarebbe mai pensato di iscriversi a un corso universitario per poter lavorare nel settore della metallurgica, siderurgia e metalmeccanica. Ma i tempi sono cambiati e agli operatori si chiedono sempre più competenze specializzate. Per questo motivo a Brescia nasce Metal University, prima realtà del genere in Italia sfruttando il fatto che proprio nella nostra provincia ci sono più aziende attive in questi settori rispetto al resto del Paese, in grado di fatturare 10 miliardi di euro ogni anno, cioé un terzo dell’intero settore manifatturiero.

Metal University è una scuola di alta formazione che lancia un master in Metallurgia 4.0 ed è promossa da Federacciai con l’Associazione Industriale Bresciana, Riconversider, Aqm e Isfor. A livello economico un contributo arriva anche dalla Camera di Commercio che dopo aver stanziato fino a 800 mila euro in formazione, ora ne mette altri 700 mila. Il presidente di Aib Giuseppe Pasini sottolinea come ci sia bisogno di competenze in questo settore e in vista del futuro, puntando quindi sull’investimento e il capitale umano con cui essere più competitivi.

Si tratta di un master triennale che partirà il 22 ottobre e fino a un massimo di 750 ore tra lezioni in aula e a distanza, puntando l’attenzione sull’area manageriale e trasversale, tecnico-metallurgica e il digitale.



Per maggiori informazioni: metaluniversity.it.