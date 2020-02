La Borsa in picchiata per effetto coronavirus - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Lunedì nero a piazza Affari sull'onda delle preoccupazioni legate al coronavirus con il nostro Paese considerato l'epicentro europeo dell'epidemia arrivata dalla Cina. La Borsa di Milano e quelle europeeaprono la settimana in caduta per l'allarme lanciato dal G20 sull'impatto del coronavirus sulle economie mondiali e inparticolare per l'espandersi del contagio in Italia e delle misure di contenimento varate nelle regioni coinvolte. Piazza Affari, mentre lo spread si è allargato a 145,9 punti, guida i ribassi (-4,2%), diffusi in tutti i settori e non solo nel lusso e nei titoli legati al turismo come le compagnie aeree: a Parigi (-3,6%) e Londra (-3,2%). Air France perde l'8% e British Airways il 6,6%. La Juve guida i cali (-8,1%), Ferragamo perde il 6,83% e Moncler il 5,2%, Amplifon il 6%, Saipem il 5,9%, Cnh il 5,5%. Limitano lo scivolone Tim (-1,4%), Italgas (-2,4%) ed Enel (-2,7%). L'effetto del coronavirus oltre a far tremare le borse europee e quelle asiatiche (a Seul il calo è stato del 3,9% in seguito all'aumento del numero dei contagi) avrà ripercussioni sull'economia italiana con un impatto che secondo il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sarà di oltre lo 0,2%.