Un raro esemplare di rinoceronte nero fotografato in Sudafrica - Lawrence Lew, CC

La Banca mondiale ha raccolto 150 milioni di dollari con la prima obbligazione al mondo dedicata alla conservazione della fauna selvatica. il primo "rhino bond" (cioè "obbligazione rinoceronte" in Italiano) finanzierà gli sforzi per aumentare la popolazione di rinoceronti neri in via di estinzione in Sudafrica.

Il titolo emesso ieri, che ha una scadenza di cinque anni, pagherà agli investitori i rendimenti in base al tasso di crescita delle popolazioni di rinoceronti neri nel Parco nazionale degli elefanti di Addo, a settanta chilometri da Port Elisabeth, e nella vicina Riserva naturale del Great Fish River.

Più precisamente, dopo cinque anni, gli investitori otterrebbero un rendimento compreso tra il 3,7% e il 9,2% se la popolazione aumenterà, mentre non otterrebbero alcun ritorno se non ci fosse alcun cambiamento nella popolazione di rinoceronti neri. Due organizzazioni independenti si occuperanno di monitorare la popolazione di rinoceronti neri nell'area, dove lavorano circa 2.300 persone.

I rinoceronti neri sono specie a due corna della famiglia dei rinoceronti in via di estinzione e si trovano solo in Africa. Secondo Save The Rhino International, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Londra, tra gli anni '70 e '90, la loro popolazione è scesa del 96% a meno di 2.500 a causa del bracconaggio per soddisfare la domanda di corna in Cina e Medio Oriente.