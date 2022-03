COMMENTA E CONDIVIDI













Si chiama Blues ed è il primo treno ibrido di Trenitalia. Ibrido perché con tre alimentazioni, ossia elettrica, diesel ed a batterie. Il convoglio, presentato come modello in scala reale a Firenze, porta sempre più verso una ferrovia green, più sostenibile per il ridotto impatto ambientale.

Progettato e costruito da Hitachi Rail si affianca ai treni Rock e Pop, in consegna da maggio 2019, treni da contesto Regionale con Trenitalia che prevede entro i prossimi quattro anni il rinnovo dell’80% della flotta al servizio delle Regioni.



Il Villaggio Trenitalia, dove è presente il modello del Blues, è stato inaugurato dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall’Ad di Trenitalia Luigi Corradi e da Maurizio Manfellotto, presidente Hitachi Rail STS. Il road show del Blues toccherà altre città, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari, Trieste e Roma.