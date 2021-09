COMMENTA E CONDIVIDI













Si potenzia la filiera europea delle batterie per auto elettrificate. Infatti Stellantis e TotalEnergies hanno stretto accordi per accogliere Mercedes-Benz come nuovo partner di Automotive Cells Company (ACC). Si delinea una strategia industriale in cui con l'ingresso di Mercedes-Benz, "i partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di ACC ad almeno 120 GWh entro il 2030". Nasce così un asse europeo, in un settore che richiede imponenti investimenti per realizzare batterie sempre più performanti, con un grande marchio tedesco che questa volta non fa squadra con i costruttori made in Germany, ma fa parte di un'alleanza trainata da Stellantis, frutto della fusione fra Psa e Fca.

Automotive Cells Company, sostenuta dalle autorità francesi, tedesche ed europee mira a creare un leader europeo nel settore delle batterie per veicoli elettrici. L'ingresso di Mercedes-Benz in ACC rappresenta una evoluzione industriale. L'obiettivo principale di ACC è sviluppare e produrre celle e moduli di batterie per veicoli elettrici "garantendo massima qualità e un'impronta di carbonio minima". L'aumento della capacità pianificata prevede un investimento di oltre 7 miliardi di euro, che sarà sostenuto da sovvenzioni e finanziato da capitale e debito. Per i protagonisti dell'accordo "la creazione di questo leader europeo del settore delle batterie aiuterà l'Europa a fronteggiare le sfide della transizione energetica nell'ambito della mobilità, garantendo la sicurezza di approvvigionamento di un componente chiave per l'industria delle auto elettriche". Una mossa che va anche nella direzione di non dipendere dalle forniture cinesi, come insegna l'attuale crisi dei semiconduttori.

Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares dà il benvenuto a "Mercedes-Benz come partner strategico che condivide la nostra ambizione di accelerare la leadership di ACC. La strategia di elettrificazione di Stellantis procede spedita e l'annuncio di oggi è il passo successivo del nostro piano per diventare i capofila del settore automobilistico, con tutti i 14 marchi impegnati a offrire le migliori soluzioni completamente elettrificate e in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Questa partnership si basa sulla condivisione di competenze tecniche e sinergie di produzione e garantisce che Stellantis continui a indicare al mondo come muoversi nella maniera più efficiente, conveniente e sostenibile". ha sottolineato Tavares.

"Mercedes-Benz persegue un piano di trasformazione molto ambizioso e questo investimento rappresenta una pietra miliare strategica nel nostro percorso verso la neutralità in termini di emissioni di CO2. Insieme ad ACC, svilupperemo e produrremo in Europa celle e moduli per batterie in maniera efficiente e specifica per soddisfare i requisiti di Mercedes-Benz", ha dichiarato Ola Källenius, ceo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. "Questa nuova partnership - ha aggiunto - ci consente di garantire la fornitura, di trarre vantaggio dalle economie di scala e di fornire ai nostri clienti batterie dalla una tecnologia superiore. Inoltre, potremo contribuire a garantire che l'Europa rimanga al centro dell'industria automobilistica, anche nell'era dell'elettrificazione. Con Mercedes-Benz come nuovo partner, ACC mira almeno a raddoppiare la capacità nei propri siti europei per sostenere la competitività industriale europea nella progettazione e produzione di celle per batterie".