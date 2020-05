COMMENTA E CONDIVIDI











Dopo il varo del Dl 'cura italia' sono parecchie centinaia le moratorie concesse su finanziamenti e mutui. Una sospensione delle rate che consente ai richiedenti di avere maggior liquidità per far fronte alle necessità economiche emerse dopo il lockdown determinato dall'emergenza Covid-19. Il trend è in evoluzione: ad aprile si contavano oltre 500mila domande di moratoria da parte delle famiglie. Sono numeri che rispecchiano sia lo stop delle rate introdotto a marzo con il Dl 18/2010 sia le moratorie concesse deliberatamente dalle banche. Sono il risultato di azioni commerciali mirate messe in atto da banche e intermediari come risposta alle prime richieste dei correntisti, ma ci si aspetta di veder crescere i numeri nelle settimane successive. Le richieste di moratoria convergono soprattutto sui finanziamenti più onerosi: pesa sia la rata mensile da rimborsare sia la durata residua dei finanziamenti; per i mutui sospesi si attesta sui nove anni circa mentre sfiora i tre anni per i prestiti. Per i mutui immobiliari per i quali è stata ottenuta la sospensione dei rimborsi grazie alla moratoria la rata media mensile è pari a 750 euro circa mentre l’importo residuo ancora da rimborsare per estinguere il finanziamento è di 146.000 euro circa. Per gli altri mutui la rata mensile dei contratti per i quali è stata ottenuta la moratoria è pari a 800 euro contro i 380 Euro dei prestiti personali e i 240 Euro dei prestiti finalizzati.

La metà circa dei finanziamenti sospesi sono riferibili a mutui immobiliari: da quando è partito l'iter delle moratorie è stata richiesta la sospensione delle rate per circa l'1,50% dei mutui. Di questo passo si potrebbe arrivare a fine anno col 20% dei contratti di mutuo interessati alla sospensione delle rate. Anche grazie alle molte limitazioni allentate dagli ultimi provvedimenti del Governo è ora possibile fare domanda per i mutui di importo fino a 400mila euro e per mutui in ammortamento da meno di un anno o che abbiano avuto accesso al Fondo di garanzia prima casa; in questo caso la raccolta delle pratiche è partita dopo ; in ogni caso a fine Aprile erano già parecchie le pratiche autorizzate; in aumento anche le pratiche in istruttoria. Sui mutui si focalizza il maggior numero di domande di moratoria a causa dell'importo elevato delle rate.



Altri contratti si riferiscono a mutui liquidità e solo una minima percentuale a contratti di leasing: con la conversione in legge del Dl 'cura italia e con il Dl liquidità è stata ampliata la platea dei potenziali beneficiari e potranno presentare domanda di sospensione anche coloro che hanno un mutuo giovane, in ammortamento da meno di un anno, ma solo fino al prossimo 17 dicembre.*responsabile commerciale, area CorporateIl tasso di default delle famiglie della nel corso dell'ultimo anno si è invece attestato intorno all'1,3% per il credito al consumo e all'1% per i mutui immobiliari, percentuali notevolmente ridotte rispetto alla crisi finanziaria del 2008. Il fenomeno della disoccupazione è la prima causa di difficoltà finanziaria per le famiglie. Con la sospensione delle rate si cerca di andare incontro alle loro aumentate difficoltà.



