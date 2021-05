COMMENTA E CONDIVIDI













Stellantis e Foxconn annunceranno domani una nuova partnership strategica. L'accordo verrà presentato in una conferenza stampa online dall'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, da Young Liu, presidente di Foxconn, da Yves Bonnefont, chief software officer di Stellantis, e Calvin Chih, amministratore delegato di FIH. La taiwanese Foxconn è il maggior produttore al mondo di dispositivi di elettronica e informatica per conto terzi: produce tra l'altro le Playstation della Sony, le Xbox della Microsoft, i telefonini della Huawei e soprattutto l'iPhone della Apple.

Si tratta dell’ennesimo tassello nelle strategie di elettrificazione della gamma del nuovo Gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa, e più precisamente l'accordo con Foxconn dovrebbe essere il frutto delle trattative avviate nel gennaio del 2020 dall’allora Fiat Chrysler per la creazione di una joint venture dedicata allo sviluppo e alla produzione di auto a batteria e di soluzioni per le auto connesse. "La collaborazione proposta, inizialmente focalizzata sul mercato cinese, consentirebbe alle parti di unire le capacità di due affermati leader mondiali nell’ambito della progettazione automobilistica, dell'ingegneria, della produzione e della tecnologia mobile software, per concentrarsi sul crescente mercato dei veicoli elettrici a batteria”, aveva spiegato Fca in un comunicato diffuso per confermare le discussioni in corso con l’azienda taiwanese e anticipate dal quotidiano nipponico Nikkei.

Il mensile "Quattroruote" nella sua versione online ricorda che le indiscrezioni parlavano di una società incentrata sull’assemblaggio in Cina di auto alla spina, da commercializzare inizialmente sul mercato locale, e del coinvolgimento di due società della multinazionale taiwanese: la FIT Hon Teng, attiva nella produzione di componenti per auto, e la FIH Mobile, specializzata nell'assemblaggio di smartphone con sistema operativo Android e nello sviluppo di soluzioni informatiche. Fiat Chrysler era indicata come la responsabile delle attività prettamente produttive, mentre i taiwanesi avrebbero dovuto fornire il know-how elettronico, inclusi l'hardware e il software. La presenza alla conferenza stampa del responsabile della sola FIH suggerisce la possibilità che la partnership non preveda, almeno per ora, la produzione di auto, ma solo lo sviluppo di soluzioni informatiche.