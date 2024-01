COMMENTA E CONDIVIDI













Alfasigma, il gruppo farmaceutico bolognese, ha firmato un accordo con il gruppo biotech belga Galapagos, per l'acquisizione del business Jyseleca (il nome con cui viene commercializzato il filgotinib, un farmaco per il trattamento di adulti affetti da artrite reumatoide) per una cifra massima di 170 milioni di euro. Con questa operazione Alfasigma arricchisce il suo portafoglio nell'area della gastroenterologia e reumatologia e "prevede di espandere la propria presenza in maniera significativa nei mercati del Nord Europa, rafforzando al contempo la sua posizione nel Sud Europa" spiega una nota. Michele Manto, che ricopriva il ruolo di responsabile commerciale di Galapagos, si unirà ad Alfasigma con il ruolo di “chief commercial officer Western Europe”.

L’intesa fa seguito alla Lettera d'Intenti dello scorso ottobre e rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita di Alfasigma. Ai sensi dell'accordo, Alfasigma acquisirà l'intero business di Jyseleca, comprese le autorizzazioni all'immissione in commercio europee e britanniche, le attività commerciali, mediche e di sviluppo e circa 400 dipendenti di Galapagos in 14 Paesi europei. Galapagos riceverà un importo pari a 50 milioni di euro alla chiusura dell'operazione, mentre ulteriori potenziali pagamenti saranno riconosciuti in relazione a obiettivi commerciali, per un totale di 120 milioni, e alle vendite in Europa, calcolati a cifra singola o doppia. Galapagos pagherà fino a 40 milioni ad Alfasigma entro giugno 2025 per le attività di sviluppo legate a Jyseleca. L'operazione è soggetta alle usuali condizioni sospensive, la chiusura è prevista nel primo trimestre del 2024.