Nome: Tonale. Segni particolari: bellissima, elegante, proporzionata, desiderabile. Difetti: arriverà di certo ma, vista la data di commercializzazione annunciata («entro la fine del 2020»), è ancora lontana. Quella di Alfa Romeo nel mondo delle vetture elettrificate è comunque una vera irruzione, fatta per attirare l’attenzione di clienti e addetti ai lavori con un modello in linea con le nuove esigenze del mercato. Ma, come assicura Roberta Zerbi, responsabile del marchio sul mercato Emea, «quando il nuovo Suv compatto Tonale arriverà sul mercato, tutti i valori del Dna di questo grande brand - dalla esclusività estetica alla dinamica di marcia ai massimi livelli - saranno accompagnanti anche da una perfezionata tecnologia ibrida plug-in che debutterà per Alfa proprio su questo modello».