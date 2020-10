Aperte le iscrizioni al master che forma i professionisti delle assicurazioni - Archivio

Il valore della formazione per la ripartenza e la creazione di nuove competenze per gestire la complessità degli scenari futuri sono gli elementi portanti del master di II Livello in Gestione assicurativa: innovazione, sostenibilità e scenari internazionali” realizzato da Cetif Academy - Università Cattolica del Sacro Cuore, in partnership con Ania Academy. Il master di durata annuale, con inizio a marzo 2021, è pensato per offrire agli studenti un’esperienza formativa ingaggiante, efficace e interattiva grazie a una didattica blended: webinar, online meeting, video-lezioni, innovation lab, group work e contest sono solo alcune delle attività che si affiancheranno ai momenti d’aula e agli incontri di networking.

Parte integrante del percorso è anche l’attivazione di stage o project work, che gli studenti svolgeranno presso imprese assicurative associate all’Ania e/o facenti parte del network di Cetif. Per supportare gli studenti nel proprio percorso di sviluppo professionale e accelerare il loro percorso di carriera, inoltre, verranno organizzate specifiche attività a tema Career e Networking.

«Le Imprese di assicurazione sono tradizionalmente contraddistinte dal ruolo sociale verso l’individuo, la collettività, il mercato e il sistema Paese. Per gestire il presente e costruire il futuro, oggi più che mai, l’industria assicurativa è impegnata a cogliere le molteplici opportunità di sviluppo, facendo leva sull’innovazione. Se da una parte le Imprese di Assicurazione sono chiamate a rinnovare la propria strategia e i propri modelli di business e di servizio, dall’altra sono consapevoli che devono investire nell’acquisizione di nuove competenze professionali e tecnologiche - dichiara Chiara Frigerio, direttore del master, prof. di Organizzazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e segretario generale di Cetif. È dunque prioritaria la formazione di nuove figure professionali, che coniughino skill tecniche e competenze digitali, capaci di operare in contesti internazionali e attente alla sostenibilità”.

«Ania Academy ha deciso di sostenere iniziative di valore come questo Master - afferma Angelo Doni, direttore operativo e finanziario di Ania - progettando occasioni di ispirazione, confronto e sviluppo tra le Imprese, le Istituzioni e il mondo Accademico. Competenza specifica, esperienza, dati, ricerche e strumenti per lo sviluppo dell’innovazione e per la promozione della cultura assicurativa che Ania Academy metterà a disposizione dei partecipanti al Master, a beneficio del settore assicurativo, dei cittadini e del Paese».

Tra i punti di forza del master ci sono l’approfondimento delle tematiche legate all’innovazione digitale, alle nuove tecnologie e all’analisi dei dati applicati all’attività assicurativa anche attraverso la realizzazione di uno specifico InsurTech & AI Lab. Specifici moduli formativi saranno dedicati all’etica e la sostenibilità delle assicurazioni (di business, sociale, tecnologica, ambientale eccetera), oltre che al quadro giuridico dell’attività assicurativa e alla disciplina applicabile all’InsurTech. Il programma si contraddistingue inoltre per l’approfondimento dei contenuti in una prospettiva internazionale (globalizzazione dei mercati, ecosistemi interconnessi, quadro legale dell’innovazione, profili geopolitici e sociologici eccetera), per l’attenzione alle lingue straniere applicate al settore assicurativo (English for Insurance) e per il rilievo dato allo studio delle strategie di comunicazione nel contesto globale.

La Faculty del master è composta da professori e docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con esperienza e conoscenza specifiche nel mondo bancario e assicurativo nonché da professionisti - manager ed executive - provenienti da banche, compagnie di assicurazioni e aziende. Il master prevede inoltre la partecipazione di manager e professionisti di Ania che, grazie alle loro esperienze, arricchiscono la didattica con contributi innovativi e pragmatici, aiutando la contestualizzazione dei temi trattati.

Le iscrizioni sono aperte sulla pagina dedicata del sito dell’Università Cattolica: https://offertaformativa.unicatt.it/master-lista-master-gestione-assicurat-innovaz-sostenib-e-scenari-internaz-41915.