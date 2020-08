COMMENTA E CONDIVIDI











Sono ore decisive per il futuro dei lavoratori di AirItaly. “Chiediamo si sottoscriva l'accordo per dieci mesi di cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly” dichiara il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, nella speranza si concretizzi questo obiettivo nell’incontro di domani con i ministeri del Lavoro dei Trasporti, l'azienda e le Regioni Sardegna e Lombardia. Sono 1.543 i dipendenti interessati che, sottolinea il sindacalista, considerate le problematiche della pandemia "difficilmente potranno essere assorbiti da altre compagnie". L'Enac ha sospeso la licenza di volo alla compagnia ma la notizia dell'ok alla richiesta di AirItaly di sospendere la licenza Coa (Certificato di operatore aeronautico) non sorprende i dipendenti del vettore in liquidazione e i sindacati, semplicemente accresce la sfiducia sul futuro. "Non mi sorprende ma non mi aspettavo questi tempi", commenta ancora Boeddu. "Non rimane che attendere il prossimo incontro con l’azienda, le istituzioni e, come richiesto più volte, anche con le Regioni Lombardia e Sardegna" aggiunge. "Mi auguro che nel frattempo Alitalia continui a operare in Sardegna in continuità territoriale, garantendo la mobilità dei cittadini e alimentando la speranza dei lavoratori di AirItaly. La sospensione della licenza – conclude – non aiuta la trattativa sui licenziamenti, ma restiamo concentrati sull'accordo per dieci mesi di cassa integrazione senza alcun vincolo sul mancato preavviso in caso di licenziamento, così come richiesto dai vertici aziendali”. Il Coa è stato sospeso perché non ci sono più aerei, mentre il certificato Camo (che autorizza a gestire l’attività che garantisce la navigabilità delle macchine) attivo perché la società gestisce l’aeronavigabilità degli aeroplani, di cui non è più l’operatore. Finché il Camo sarà attivo, il Coa non potrà essere revocato del tutto ma potrà restare sospeso. Intanto solidarietà ai lavoratori arriva dai vertici regionali delle Acli, Franco Marras e Salvatore Sanna. “AirItaly – spiega una nota delle Acli – è stata per anni la seconda compagnia aerea in Italia e ha garantito la connessione della Sardegna con Roma e Milano e il resto del mondo. Le maestranze dell’azienda sono tra le più competenti ed esperte e non possono andare perdute. Il trasporto aereo è indispensabile e dopo il Covid non potrà che riprendere il mercato delle connessioni, ancora di più se pensiamo a quelle necessarie alla nostra isola" prosegue il documento delle Acli. Marras e Sanna chiedono un’azione comune dei parlamentari sardi con le forze sociali e il Governo “per salvare un asset fondamentale per la ripresa economica postCovid per la nostra isola e l'industria turistica”.