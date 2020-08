Infermieri, Oss e Asa sono ricercati in sei regioni - Archivio

Adhr group implementa la ricerca di personale sanitario specializzato dando il via alla selezione nazionale di circa 150 figure tra infermieri, operatori socio-sanitari (Oss) e ausiliari socio-assistenziali (Asa) in sei regioni. Il settore sanitario, servito già dal gruppo ed esploso in era Covid, chiama all'appello professionisti motivati e preparati per diverse strutture facenti parte di poli di eccellenza geriatrica e case di cura, Rsa (residenze sanitarie assistenziali) e case di riposo presenti sul territorio nazionale. Le realtà, alcune delle quali specializzate in nuovi modelli di assistenza alla persona, assumeranno in modo stabile, o a tempo determinato o in somministrazione.



Le selezioni avviate da Adhr group sono per diverse strutture basate in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte. In diverse regioni, le aziende offriranno alle persone selezionate non residenti nell'area di pertinenza (la ricerca è qui rivolta unicamente a infermieri) l'alloggio pagato o rimborsato. La ricerca è rivolta a infermieri che abbiano una laurea in Scienze infermieristiche, iscritti all'Opi-Ordine delle professioni infermeristiche e che abbiano svolto una mansione analoga, per almeno due o tre anni così come neo diplomati, e a Oss e Asa in possesso di specifico attestato e con esperienza anche minima.



Lisa Daniele, district manager responsabile del Progetto Sanità di Adhr group ha affermato: «Le ricerche aperte in questo settore sono numericamente importanti e sicure. Sia dal punto di vista contrattuale, grazie ad accordi stabili spesso avvalorati anche dal plus dell'alloggio pagato per chi si trasferisce, sia dal punto di vista sanitario, grazie alle misure post Covid volte a tutelare al massimo la salute del personale».



Inoltre Adhr group sta lavorando per creare un filo diretto tra chi forma queste figure e chi le assume e ha in programma la creazione di un corso interno per formare le professioni sanitarie (Oss) cercate dalle aziende clienti.