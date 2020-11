COMMENTA E CONDIVIDI











Prosegue il calo dei consumi. Ad ottobre, sul 2019, è stato del 24,7%, in crescita rispetto al -13,5% di settembre. Il progressivo annuo 2020 sul 2019 si attesta così a -33,5%, che sale al -41% considerando il periodo marzo-ottobre. Lo rileva l’Osservatorio permanente Confimprese-EY, che registra un calo maggiore per i negozi delle vie dello shopping, con un -31,3%. È evidente il cambio di abitudini dei consumatori, che privilegiano i punti vendita del quartiere probabilmente a causa della mobilità ridotta. Calo notevole anche nei centri commerciali (26.5%) e negli outlet (16,3%). A ottobre è andata male la ristorazione scesa del 27,2% ma il settore che ha fatto peggio è stato l’abbigliamento con -26,5% dal -12,9% di settembre. Passando in rassegna le aree geografiche emerge una flessione generalizzata intorno al 34%. La peggiore regione è la Campania con -31,5%, seguita da Lazio -30,5%, Sardegna -28%, Liguria -27,8%, Toscana -27,6%, Lombardia -26,7%, Piemonte -24,2%, Emilia-Romagna -21,3%, Veneto e Friuli-Venezia Giulia -22,2%. Meno peggio il Sud, con la Sicilia che perde il 20,5%, la Puglia -13,7% e la Calabria -7,8%. "Ottobre gela la lenta ripresa dei consumi - osserva Mario Maiocchi, direttore Centro Studi Confimprese -. L’introduzione di misure restrittive nelle grandi superfici di alcune regioni e nella ristorazione, insieme a un clima di preoccupazione e alla confusione generata da un susseguirsi di regole e limitazioni in continuo cambiamento e sovrapposizione nazionale, regionale e comunale, hanno contribuito a questa brusca inversione di trend. Il timore è che si possa prospettare ancora per i prossimi mesi un’alternanza di periodi simili al primo lockdown (-77,9%) e al post lockdown (-21,4%) con le pesanti conseguenze che si possono immaginare sulla tenuta del settore". E come se non bastasse da un’indagine flash del Centro Studi Confimprese sulla prima metà di novembre emerge un calo dei consumi nei primi 15 giorni, con un -46,7% nella ristorazione e -48% nell’abbigliamento. Male anche gli ingressi nei centri commerciali che registrano un calo del 55%.