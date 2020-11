Il Black Friday stimola gli acquisti - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











E il giorno del Black Friday. Acquirenti e “venditori" già operativi nel segno degli affari. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? eBay, uno dei principali marketplace al mondo, fotografa le tendenze di questo appuntamento dello shopping e che, nel difficile 2020, diventa un momento fondamentale per le aziende.

Caccia all'acquisto per 19 milioni

L’iniziativa ha un impatto sempre più importante sull’economia italiana e quest’anno può rappresentare, secondo il 62% degli italiani, un modo per sostenere il business delle piccole e medie imprese aiutandole a sostenere le vendite. Il giro d’affari del Black Friday è solido: eBay stima che circa 19milioni di italiani faranno acquisti e sono pronti a spendere oltre 2 miliardi e 174 milioni, mediamente 115 euro a persona. Oltre ad essere un’occasione vantaggiosa per gli acquirenti, genera grossi benefici per chi ha un’attività commerciale. eBay supporta gli oltre 35mila venditori italiani presenti sulla piattaforma e li affianca per aiutarli ad accedere ad un bacino globale di 183 milioni di acquirenti attivi, aiutandoli a cogliere le opportunità che questo appuntamento offre. Nel Black Friday 2019, si è registrato un aumento del 35% delle visite su eBay.it rispetto a un giorno medio, con vendite eccezionali.

Appuntamento fondamentale

“Quest’anno più che mai il Black Friday è un appuntamento imprescindibile per le aziende italiane, che possono godere di una visibilità unica. Inoltre, rappresenta un’occasione per sostenere il business delle PMI che si sono trovate ad affrontare difficoltà economiche dovute al complesso momento storico che stiamo vivendo – afferma Alice Acciarri, Gm di eBay in Italia e Spagna –. Come eBay siamo sempre al fianco delle PMI aiutandole a scoprire le potenzialità dell’eCommerce, e in questi mesi difficili siamo stati vicini alle imprese del nostro Paese con un piano di azioni concrete. Siamo certi che il Black Friday potrà rappresentare un ulteriore tassello a sostegno delle aziende che si affidano alla nostra piattaforma per far crescere la propria attività attraverso l’online”.

La più ricercata è l'elettronica

I dati della ricerca confermano che l'appuntamento è entrato a far parte del calendario degli italiani: il 66% degli intervistati ha dichiarato di aver già fatto acquisti tra il Black Friday e il Cyber Monday, e il 50% dichiara che farà shopping anche quest’anno. Riguardo le categorie di acquisto spicca l’elettronica. Il 66% di chi ha fatto shopping durante il Black Friday ha acquistato almeno un prodotto di questa categoria. Al secondo posto l’abbigliamento e gli accessori fashion, con il 40% che ha acquistato almeno un prodotto durante l’appuntamento di sconti.