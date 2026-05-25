Due casi sospetti di Ebola nel Comasco ricoverati a Milano

Il ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il protocollo sanitario è stato attivato a Lurate Caccivio e a Bulgarograsso, i due paesi del Comasco dai quali provengono i due casi sospetti di ebola, una donna di 33 anni e un uomo di 31, entrambi cooperanti. Sono coinvolti due nuclei familiari. Nello specifico, come ha fatto sapere l'assessore al Welfare Guido Bertolaso, si tratta di 7 cittadini rientrati da una zona dell'Uganda al confine con il Congo e il Ruanda. Ritornati in Italia 24 ore fa, due hanno manifestato sintomi di febbre molto alta, vomito e diarrea. Per Bertolaso, "potrebbe trattarsi di malaria, attendiamo le analisi".