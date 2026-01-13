Donna scomparsa vicino a Roma, si indaga per omicidio

Di Federica Torzullo, 41 anni, non si hanno notizie dall'8 gennaio: a presentare denuncia per la sua scomparsa è stato il marito. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Civitavecchia

Si indaga per omicidio per la scomparsa di Federica Torzullo, 41enne della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio scorso. Ad aprire il fascicolo è stata lunedì la procura di Civitavecchia.

Le indagini sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito. I carabinieri sono entrati nella casa della donna per i rilievi e l'abitazione è stata successivamente sequestrata. Si stanno seguendo tutte le piste. Al momento non ci sarebbero riscontri, né tracce della donna.

Di Federica non si hanno notizie dall'8 gennaio intorno alle 23; le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dal compagno della donna, titolare di una ditta di scavi.