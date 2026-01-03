Crans-Montana: identificate tre vittime italiane
di Redazione
Lo riferisce l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Altri tre risultano dispersi
1 min di lettura
January 3, 2026
Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA