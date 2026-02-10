Crans-Montana, Bertolaso: tutti i feriti sono fuori dal pericolo di vita

I feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti «fuori imminente pericolo di vita» e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi.

Bertolaso ha anche annunciato che lunedì è stata dimessa dall'ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni, ricoverata per le conseguenze dell'incendio. La signora italo-svizzera è tornata a casa a Ginevra ma «ha detto che tutte le medicazioni verrà a farle qui a Milano. Un segnale di gratitudine e rispetto di quelli che sono i servizi che le abbiamo garantito».