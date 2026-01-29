Convegno sulla remigrazione alla Camera, Fontana: scelta inopportuna

«Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani». Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto in merito alla conferenza stampa di domani sul tema "remigrazione", organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele e che vede tra i relatori anche esponenti di Casapound.

«Rivolgo - ha continuato Fontana - il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti».