Fra Paolo Maria Braghini, missionario cappuccino a Belém do Solimões, Amazzonia brasiliana

L’ottobre missionario è un appuntamento speciale in quest’anno giubilare che ci vede “Missionari di speranza tra le genti”. Il mese si apre proprio con il Giubileo dei missionari e dei migranti (4-5 ottobre), poiché i missionari come i migranti sull’invito di Gesù hanno lasciato la propria terra per portare la Buona Notizia del Vangelo fino agli estremi confini della terra.

Nella bolla di indizione del Giubileo, Spes non confundit, papa Francesco ci invita a leggere i segni dei tempi per individuare la trama di speranza (a volte molto sottile) sottesa negli eventi, per interpretarli, come dice la Gaudium et spes, alla luce del Vangelo, per rispondere in modo adatto ad ogni generazione e trasformarli in segni di speranza. L’agire del missionario è concreto, come le azioni che papa Francesco, richiamando la bolla del Giubileo, chiede di compiere a favore dei più poveri e deboli. Infatti, nei numeri 8-15 indica come impegni concreti costruire la pace, trasmettere una visione della vita carica di entusiasmo, restituire la speranza a chi vive in condizione di disagio, come i detenuti e gli ammalati, impegnandosi ad includere quanti si trovano in condizioni di fragilità. Si parla ancora di segni di speranza per i giovani che sono «la gioia e la speranza della Chiesa e del mondo», per i migranti affinché le loro attese non siano vanificate da pregiudizi e chiusure. Segni di speranza meritano gli anziani e i miliardi di poveri che non hanno voce, come anche l’accesso ai beni della terra (acqua e cibo) che dovrebbe essere destinato a tutti.

Tutto questo è al centro della Giornata missionaria mondiale che si celebrerà il prossimo 19 ottobre: un momento molto sentito nelle parrocchie, sul territorio e dalle Chiese che sono in Italia, perché allarga lo sguardo al mondo intero e ci invita a gesti di solidarietà. Siamo chiamati ad avere uno sguardo universale, a pensare a quanti attendono l’annuncio del Vangelo. Oggi su oltre otto miliardi di persone che vivono sul pianeta, più di cinque non hanno ancora ricevuto l’annuncio della Buona Novella: il missionario è chiamato a seminare la gioia del Vangelo, guardando al mondo con gli occhi di Gesù, cogliendo la crescita del Regno di Dio come nelle parabole evangeliche. L’orizzonte della missione della Chiesa universale raccoglie una moltitudine di uomini e donne in situazioni molto diverse, un mosaico di etnie, di città e periferie estreme, in cui abitano tante forme di emarginazione non solo materiali, ma anche esistenziali.

Il senso della vita di chi va in missione è condividere fino in fondo la vita dei popoli di cui si fa prossimo, calandosi nella cultura, nello stile di vita, nella lingua di mondi nuovi, sul modello di Dio che si è fatto carne. Le narrazioni di chi ha scelto l’ad gentes come frontiera di vita sono ancora ascoltate volentieri dalla nostra gente: sono parole di Vangelo fatto di gesti e scelte concrete, spesso coraggiose e coerenti. Sono religiosi, religiose e sempre più laici che hanno fatto del Vangelo la misura di tutta la loro vita, e per questo li ringraziamo.

Le Pontificie Opere Missionarie ci ricordano che quest’impegno per la missione è di tutti, giovani, adulti e famiglie, ma anche dei bambini. Nel mondo ci sono piccole comunità cristiane che hanno bisogno di essere accompagnate nella crescita, difese, sostenute anche con l’invio e la formazione di personale apostolico. C’è bisogno di sostenere le Chiese del Sud del mondo anche nelle loro difficoltà materiali per la formazione dei seminaristi, per le strutture necessarie all’evangelizzazione, là dove mancano chiese e luoghi per riunire e formare i fedeli. La Giornata missionaria mondiale è anche un’occasione per aiutare e sovvenire a queste necessità, mentre noi Chiese di antica evangelizzazione abbiamo bisogno di ricevere nuovo vigore dalle Chiese più giovani per uno slancio di una nuova evangelizzazione come san Giovanni Paolo II ci ripeteva all’inizio del terzo millennio della fede cristiana.

Vescovo ausiliare di Napoli e presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese





Padre Andrea Polverino, missionario all'Avana

«Noi missionari, con la gente di Cuba nelle fatiche d’ogni giorno»







Paolo Annechini







Ci sono due modi di vivere a Cuba: quello del turista, che alloggia nelle case particular o nei pochi hotel rimasti aperti, che spende la valuta pregiata nei piccoli empori mipyme, tiepido tentativo di micro liberalizzazione dell’economia. E quello del popolo cubano, che vive con i pesos, la moneta cubana, che va a ricevere i beni di prima necessità assicurati dal governo nelle bodeghe, negozietti dove si accede con la libreta, sulla quale si segna mensilmente quello che il governo ha deciso di dare a tutti i cubani: pollo, zucchero, sale, pane... E sono code, perché, quando si sparge la voce che arriva il pollo, tutti si mettono in fila. E se finisce prima che arrivi il proprio turno, di nuovo in coda quando ricompare.

Don Carlo Doneda, missionario di Milano, ci racconta che dov’è lui, a Santiago di Cuba, la libreta nemmeno esiste più e sempre meno e sempre più in ritardo arrivano i viveri promessi dal governo. Mentre la mancanza di energia elettrica raggiunge anche durate di 15-16 ore al giorno. Per non parlare della benzina: quando arriva, le auto in fila sono decine. «Arriva il tuo turno e magari la benzina finisce. E quindi altro giorno e altra fila», dice don Carlo. Per cucinare i cubani usano le bombole di gas, fornite dal governo con ritardi di mesi. L’alternativa sono le piastre elettriche. «Ma, se la corrente la danno alle 2 di notte e per poco tempo, devi alzarti a quell’ora per cucinare, altrimenti la tua dieta sarà fatta di prodotti crudi», racconta Rosetta Chiesa, Piccola Sorella di Gesù a L’Avana, originaria di Trento. La vita del missionario a Cuba è tutta un incastro di eventuali possibilità: se c’è la benzina, se c’è l’energia elettrica... Si vive giorno per giorno, come la gente, del resto.

In questa situazione anche le attività sociali proposte dalle parrocchie vivono alla giornata. Il comedor, la mensa per i più bisognosi, un tempo proibita perché «nessuno a Cuba aveva bisogno» (secondo la narrazione del regime), oggi è diventata una realtà necessaria e molto richiesta. Un pensionato riceve 1.500 pesos al mese e un cartone di 30 uova ne costa 3.000: può permettersi mezzo uovo al giorno! Come si vive in queste condizioni? «Si sopravvive con gli aiuti che arrivano dall’estero, da chi è emigrato negli Stati Uniti o in Europa – dice don Sergio Armentini, di Bergamo, missionario a Guantanamo –. Ricaricano le carte di credito a parenti e amici rimasti e solo così si va avanti».

Negli ultimi anni il 25% della popolazione ha lasciato l’isola: quasi tre milioni su undici. Don Simone Zanini due volte all’anno vola a Miami a trovare i moltissimi suoi parrocchiani di Guanaiay, Pinar del Rio, che ora vivono lì e che attraverso la pagina Facebook seguono la parrocchia e la sostengono in vari modi. Per padre Andrea Polverino, francescano a L’Avana, «non c’è bisogno di molte pastorali, non le puoi fare: il nostro compito principale – ci dice – è stare con la gente, fare le file con loro, cercando di portare un po’ di sollievo in questo periodo difficile». Facendo questo, la Chiesa a Cuba ha trovato il suo ruolo.





