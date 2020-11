COMMENTA E CONDIVIDI











Un’anteprima dei temi affrontati durante le settimane tematiche della prossima Esposizione universale di Dubai che prenderà il via il 1° ottobre 2021. Questo il senso dell’evento digitale promosso dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia e in programma oggi alle 9.35 (visibile sul canale YouTube di Expo 2020 Dubai). Partecipano il vescovo Paul Hinder, l’ambasciatore Pietro Sebastiani, il vicedirettore generale Unesco, Stefania Giannini, Marco Impagliazzo presidente della Comunità di Sant’Egidio, lo storico delle religioni Alberto Melloni, la studentessa Khadijah Taufiq. Si tratta di un’anticipazione del forum internazionale “Connecting souls” (Collegare le anime) che durante l’Expo sarà ospitato da Padiglione Italia. Evento quello dell’anno prossimo, come anticipa lo storico Melloni, che avrà tra i suoi momenti cruciali la commemorazione delle donne e degli uomini vittime di aggressioni o attacchi terroristici all’interno dei luoghi di culto (moschee, chiese, sinagoghe, templi). Ad alimentare il confronto personalità del mondo religioso, politico e culturale provenienti da tutto il pianeta.