Prima domenica di ottobre, la liturgia nel rito romano segna la XXVII Domenica del tempo ordinario e nel rito ambrosiano la VI dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore (l'arcivescovo di Milano, Mario Pini, ha proposto di caratterizzare questa domenica 4 ottobre come Domenica dell’Ulivo, in quanto non è stato possibile celebrare la Domenica delle Palme a causa del lockdown). La ripresa progressiva delle attività ordinarie delle parrocchie – con tutte le cautele cui ormai siamo ampiamente allenati – segna il crescente ritorno dei fedeli alle celebrazioni eucaristiche festive in presenza, ma c’è una quota di credenti che non può, non riesce o non si sente ancora di partecipare di persona. È per loro che pensiamo ogni domenica questa guida essenziale delle Messe in diretta tv nazionale, o in streaming da cattedrali e santuari o celebrate da vescovi o per feste locali particolarmente solenni (per ogni segnalazione ulteriore in questo senso: f.ognibene@avvenire.it). Buona domenica, uniti nella celebrazione della Messa festiva.

Torino - Dalle 20 di sabato 3 ottobre sul sito www.chiesasalute.it e sul canale Youtube della parrocchia è disponibile la trasmissione in differita della Messa prefestiva registrata nella parrocchia-Santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria a Torino; presiede il parroco don Franco Pairona. Al termine la benedizione presso l’urna di san Leonardo Murialdo venerata nel santuario

Ore 7

Su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre e 157 Sky, diretta nazionale) la Messa dal Santuario della Madonna di Montenero - Livorno



A Cagliari i frati Mercedari del Santuario mariano di Nostra Signora di Bonaria – patrona della Sardegna – celebrano la Messa in diretta streaming sul sito www.bonaria.eu. Altre liturgie eucaristiche alle 8.30, 10, 11.30, 18.30 e alle 20, sempre in diretta.





Ore 8.30

Su Tv2000 diretta della Messa dal Santuario della Madonna del Colle di Lenola (Latina).





Ore 9

Diretta della Messa celebrata nel Santuario mariano di Montenero a Livorno sull’emittente locale Granducato Tv e sulla pagina Facebook del Santuario di Montenero.





Ore 9.30

La Messa celebrata nel Duomo di Milano in diretta su ChiesaTv (canale 195 in Lombardia), sul portale www.chiesadimilano.it e su Radio Mater. Dal lunedì al venerdì Messa in Duomo alle 8 trasmessa sempre in diretta streaming su ChiesaTv.



Torino: in diretta su Rete 7 (canale 12 del Digitale terrestre o su www.rete7.cloud) la Messa dalla Basilica di Maria Ausiliatrice, Casa Madre dei salesiani, dove si venerano le spoglie mortali di san Giovanni Bosco. Presiede il rettor maggiore dei salesiani don Ángel Fernández Artime, in occasione dell’inaugurazione del Museo Casa Don Bosco. Messa feriale in diretta tutti i giorni alle 9.



Messa dal Santuario della Natività di Maria - Regina Montis Regalis a Vicoforte, diocesi di Mondovì. Altre tre Messe in diretta: alle 11, alle 16 e alle 18. Streaming sul sito www.santuariodivicoforte.it. Messe feriali ogni giorno alle 9 e alle 18, sempre in diretta streaming.





Ore 10

Raiuno Messa andrà in onda dalla Basilica San Francesco in Assisi



Su Canale 5 la diretta della Messa dal Santuario della Madonna di Montenero - Livorno



La Messa dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in diretta su Telepace, Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”. Tutti i giorni Messa feriale alle 7.30 dalla Santa Casa in diretta su Telepace Fano TV, e streaming www.santuarioloreto.it e sul canale Youtube "Santa Casa Loreto”.





Ore 10.30

A Bra dal Santuario nuovo della Madonna dei Fiori sul sito www.santuariomadonnadeifioribra.com e sul canale Youtube del Santuario si può seguire la Messa in diretta streaming presieduta dal rettore monsignor Giuseppe Trucco



Ore 10.45

Tv2000 Messa dal Santuario della Madonna di Pompei seguita dalla Supplica



Ore 11

Su Raiuno la Messa in diretta dalla Cattedrale di Torino, celebrata dall’arcivescovo Cesare Nosiglia nella Giornata del Migrante sui temi del messaggio del Papa «Costretti a fuggire come Gesù Cristo». Animano l'Eucaristia le comunità etniche e i rappresentanti Migrantes del Piemonte e della Valle d'Aosta



Dal Santuario della Spogliazione di Assisi la Messa in diretta sulla pagina Facebook Diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e in tv su Maria Vision (canale 602 in Umbria).





Ore 12

In diretta l’Angelus del Papa su Tv2000 e Raiuno.





Ore 18

In diocesi di Trento la Messa dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné. Diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.





Ore 19

Su Tv2000 la Messa in diretta dal Santuario della Madonna di Montenero - Livorno.