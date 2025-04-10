Giotto, "La predica agli uccelli", dal ciclo di affreschi delle "Storie di San Francesco", Basilica superiore di Assisi - .

Da questa mattina, ad alimentare la Lampada votiva dei Comuni d’Italia che dal 1939 arde incessantemente sulla tomba di san Francesco, ad Assisi, sarà l’olio portato in dono dall’Abruzzo, contenuto in anfore realizzate dagli artigiani ceramisti dell’Aquila. L’offerta dell’olio è, oggi, un vero e proprio rito nazionale che coinvolge ogni anno una regione d’Italia chiamata a farsi garante dello splendore della fiamma assisana, simbolo di speranza, pace e unità per il Paese e per il mondo intero. Per parteciparvi, ieri mattina, migliaia di fedeli abruzzesi si sono messi in viaggio verso Assisi e questa mattina, alle 10 (diretta su Rai 1), si ritroveranno nella Basilica superiore per la solenne Concelebrazione eucaristica per la memoria liturgica del santo patrono d’Italia, presieduta dal vescovo di Isernia-Venafro e Trivento, Camillo Cibotti, presidente della Conferenza episcopale d’Abruzzo-Molise, con l’assistenza del cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, dell’arcivescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, Domenico Sorrentino, di tutti i vescovi abruzzesi, con i Ministri generali e provinciali della famiglia francescana.

«Nella Scrittura (Gen 8,11), il ramoscello d’ulivo portato dalla colomba a Noè segna la fine del diluvio, l’annuncio di una nuova alleanza tra Dio e l’umanità. Oggi, in un mondo lacerato da guerre, violenze, divisioni e ingiustizie, la luce accesa con il nostro olio vuole essere invocazione accorata per la pace e promessa di un impegno ad essere costruttori di fraternità. Offrendo questo olio, le nostre Chiese si uniscono al grido dei popoli che anelano alla pace vera, quella che nasce dalla giustizia, dalla misericordia, dal perdono, dall’incontro fraterno tra gli uomini», hanno sottolineato i vescovi delle sette diocesi d’Abruzzo nel messaggio ai fedeli dello scorso luglio. Parole che sottolineano il valore di faro che Assisi e san Francesco costituiscono, riconosciuto pochi giorni fa anche con la reintroduzione del 4 ottobre come festa nazionale.

San Francesco è «un santo amato da tutto il popolo italiano e in cui tutto il popolo italiano si riconosce. La Festa nazionale sarà l’occasione per celebrare un uomo straordinario e ricordarci, ogni anno, chi siamo e cosa ci unisce nel profondo», ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che questa mattina sarà presente ad Assisi per le celebrazioni. Ad accendere la lampada sarà il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Presente anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che, oltre all’olio, ha offerto anche il restauro di due opere delle Basiliche di Assisi.

Come preparazione spirituale allo speciale pellegrinaggio in terra umbra, nei mesi scorsi, le diocesi abruzzesi hanno accolto la “peregrinatio” delle reliquie di san Francesco. Un “passaggio” del santo tra le comunità che, hanno sottolineato ancora i vescovi d’Abruzzo nel loro messaggio, ha voluto essere «un invito a lasciarci toccare dal suo esempio, dalla sua radicalità evangelica, dalla sua letizia profonda e contagiosa. Certamente Francesco ci consegnerà alcuni inviti: ritornate al Vangelo, tornate a Cristo, amate la Chiesa, servite i poveri, custodite il creato, vivete la pace». E i doni che le Chiese locali hanno portato possono essere visti come un richiamo alla testimonianza del santo: l’amore per Cristo, nell’ostensorio realizzato dagli orafi di Guardiagrele (Chieti), ispirato al miracolo eucaristico di Lanciano, e nelle ostie per le celebrazioni preparate, in rappresentanza delle piccole imprese abruzzesi, dall’ostificio Assunta di Sulmona (L’Aquila); l’amore per la bellezza della vita, nel restauro della cartagloria Bisi per il Sacro Convento; il servizio agli ultimi, nei candelieri realizzati a mano dai detenuti del carcere di Sulmona. Inoltre, in ricordo del dolce che Donna Jacopa preparò a san Francesco prima della sua morte, la comunità di Scanno (L’Aquila) ha preparato i mostaccioli, tipici dolci abruzzesi.

La giornata di festa continuerà nel pomeriggio: alle 16 nella Basilica inferiore l’arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, presiederà i Vespri pontificali. Poi, al termine della processione verso la Basilica superiore, l’arcivescovo Sorrentino, dal Cupolino della Basilica, benedirà l’Italia con le parole autografe contenute nella Chartula di Francesco.



