Abusi, Leone XIV incontra un'associazione delle vittime

Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano un gruppo di vittime di abusi che fanno riferimento all'Eca (Ending Clergy Abuse), una rete globale di difensori dei diritti umani e sopravvissuti che lavorano insieme per la tutela e delle vittime di abusi e la giustizia. È la prima volta che accade, ha riferito la stessa organizzazione. L'incontro è durato circa un'ora e hanno partecipato sei vittime di abusi. I partecipanti lo hanno definito "un momento significativo di dialogo". Giovedì scorso la Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato il Rapporto annuale sottolineando la lentezza con la quale si procede, in alcune diocesi, nell'aiutare le vittime e nell'affrontare la piaga degli abusi.