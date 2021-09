Il cardinale Bassetti con alcune famiglie - Archivio Avvenire

"Care famiglie, continuate a essere 'segno di contraddizione' per il mondo di oggi. Non abbiate paura; guardate a Maria, Stella del Cammino". Così il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel Messaggio inviato ai partecipanti al XIV Pellegrinaggio

Nazionale delle Famiglie per la Famiglia, promosso dal Rinnovamento nello Spirito, dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.

Bassetti ha ricordato le parole di papa Francesco, "La vera gioia che si sperimenta nella famiglia non è qualcosa di casuale e fortuito. È una gioia frutto dell'armonia profonda tra le persone, che fa gustare la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base della gioia sempre c'è la presenza di Dio, il suo amore accogliente, misericordioso e paziente verso tutti".

"È questa gioia che - ha sottolineato il presidente della Conferenza episcopale italiana - spinge a uscire dalle case, ad attraversare le strade delle città, a mettersi in cammino per annunciare il Vangelo e dare concreta testimonianza della presenza viva e vivificante della famiglia. Questo procedere insieme - adulti, anziani e giovani -, rispettando ciascuno i tempi dell'altro e supportandosi a vicenda, è manifestazione concreta del cammino sinodale delle Chiese in Italia, ma è anche un segno dirompente per una società che tende a lasciare indietro chi ha difficoltà e si muove più lentamente; che si spende più per le libertà e i diritti individuali che per il bene comune; che esalta chi è più forte e ha più successo".



