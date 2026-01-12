Caregiver familiare, il Consiglio dei ministri approva il ddl

«Riconoscere e tutelare la figura del caregiver familiare attraverso diverse misure finalizzate al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e assistenza svolta». È la finalità del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri «in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare», presentato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. Il ddl prevede uno stanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 253,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Si punta ad «adeguati sostegni» per garantire a questa figura che assiste e si prende cura del coniuge, della parte dell'unione civile o del convivente di fatto, di un parente o di un affine entro il secondo grado e in alcuni casi di un parente entro il terzo grado, «la migliore qualità di vita possibile» e per assicurare «il suo coinvolgimento nella rete dei servizi e nella loro pianificazione».

La norma individua il caregiver familiare attraverso due criteri fondamentali: «il rapporto di coniugio/parentela/affinità con la persona assistita e le esigenze specifiche della persona che riceve assistenza». Si tratta - viene sottolineato - di «un'attività di cura non professionale, che consiste nell'assistere la persona nell'ambiente domestico o, comunque, nei luoghi in cui vive, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana che possono essere di base, (per esempio: igiene personale, mangiare eccetera) e strumentali, (per esempio: cucinare, lavare la biancheria, uso di mezzi di trasporto, gestione dei farmaci e del denaro)». L'articolo 13 del provvedimento prevede a beneficio del caregiver familiare per ciascun assistito «un contributo trimestrale posticipato, a condizione che non abbia un reddito di lavoro superiore a 3mila euro annui lordo dipendente e che non abbia un Isee superiore a 15mila euro». Nel merito, la previsione di un contributo economico risponde - si legge nel disegno di legge - all'esigenza di valorizzare il ruolo del caregiver familiare, «riconoscendo il valore economico e sociale della sua attività». Tale riconoscimento si sostanzia, dunque, mediante la previsione di un sostegno di tipo economico «esclusivamente nell'ipotesi in cui l'impegno assunto risulti più gravoso, ossia nell'ipotesi di caregiver convivente con una persona in condizione di non autosufficienza, con un carico di assistenza superiore alle novantuno ore settimanali». L'importo - si sottolinea - è determinato dall'Inps, «nel limite massimo pro-capite di 1.200 euro per il trimestre».