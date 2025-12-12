Carcere: 3 morti in ventiquattr'ore. Mons. Fisichella: intervenite

Una donna deceduta per overdose a Rebibbia, due uomini si sono tolti la vita a Viterbo e a Lecce. Il Garante dei detenuti: lunga scia di morte. Il presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione: forme di amnistia e liberazione almeno nell'anno del Giubileo

Una detenuta di 59 anni è morta per overdose nel carcere Rebibbia femminile a Roma e un'altra è stata ricoverata in ospedale. Lo ha reso noto il segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo. «Siamo all'ennesimo caso di diffusione di stupefacenti - dice in una nota - che solo negli ultimi mesi dell'anno registra due morti a San Vittore-Milano e tre ricoverati in gravi condizioni, sempre a Rebibbia reparto maschile un decesso, uno a Sassari, uno a Gorizia, uno a Reggio Emilia e uno a Firenze».

Il bilancio delle ultime ventiquattr'ore sulla situazione carceraria è drammatico. Oltre alla donna morta a Rebibbia, un uomo si è tolto la vita nel carcere di Viterbo. Giovedì al Policlinico di Tor Vergata perdeva la vita un uomo a lungo in coma, terapia intensiva e finalmente in riabilitazione, a seguito di un'aggressione violenta da parte di altri detenuti, mentre un altro si toglieva la vita nel carcere di Lecce. «Una lunga scia di morti che non risparmia neanche il personale penitenziario» ha dichiarato il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, alla notizia delle morti nelle ultime ore nelle carceri.

«Ho appreso della morte di una donna nel carcere di Rebibbia proprio mentre con diversi magistrati avevamo iniziato un convegno sulle carceri, abbiamo osservato un minuto di silenzio anche per una riflessione; questa è una notizia veramente triste che ci porta però ancora una volta a verificare qual è lo stato di disagio, sofferenza, mancanza di dignità in cui vivono i detenuti» ha detto monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. «Almeno in questo anno giubilare - è stato il suo appello - si possano spalancare prospettive che portino a quello che papa Francesco chiedeva all'inizio del Giubileo, forme di amnistia e di liberazione».

A Rebibbia, intanto, sono stati rinviati i "Giochi della Speranza", in segno di lutto a seguito della morte della detenuta: i partecipanti all'iniziativa sono rimasti questa mattina davanti alla struttura penitenziaria per un minuto di raccoglimento.