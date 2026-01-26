Carabinieri «minacciati da un colono israeliano». Tajani convoca l'ambasciatore

Fermati illegalmente in Cisgiordania, fatti inginocchiare sotto il tiro di un fucile mitragliatore e poi interrogati. Questo, secondo quanto riportato da fonti vicine al Governo italiano, è quanto accaduto domenica a due carabinieri in servizio al consolato generale di Gerusalemme, impegnati in un villaggio vicino a Ramallah per preparare una missione diplomatica. L'episodio ha provocato la reazione della Farnesina: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto di convocare l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti, mentre l'ambasciata d’Italia a Tel Aviv, a sua volta, ha indirizzato una «nota verbale» di protesta formale al governo israeliano, rivolgendosi al ministero degli Affari Esteri locali, al Cogat, allo Stato maggiore delle Idf, alla polizia e allo Shin Bet (il servizio di sicurezza israeliano competente per i Territori palestinesi). Il rappresentante del governo israeliano a Roma sarà ricevuto alla Farnesina già stasera, dove lo attende la direttrice generale per gli Affari politici, Cecilia Piccioni.

I dettagli della vicenda, avvenuta in territorio sotto controllo dell'Autorità nazionale palestinese, non sono ancora del tutto chiari, ma da quanto emerso finora, i due militari, che avevano con loro passaporti, tesserini diplomatici e auto con targa diplomatica, sarebbero stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile. A quel punto sarebbero stati «interrogati» ma, in ottemperanza alle regole di ingaggio ricevute, avrebbero evitato di rispondere con violenza alle minacce iniziali.

Le prime reazioni della politica non si sono fatte attendere. Per la capogruppo del Pd a Montecitorio, Chiara Braga, «l'arroganza dei coloni israeliani non conosce confini». «Ai carabinieri del nostro consolato di Gerusalemme è accaduto quello che accade quotidianamente ai palestinesi della Cisgiordania da parte dei coloni israeliani: minacce, intimidazioni, violenze se non peggio», ha scritto invece in una nota il leader di Si, Nicola Fratoianni. Mentre il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, ha parlato di «inaccettabile comportamento di cosiddetti coloni che si comportano da delinquenti e come tali andrebbero trattati». «Convocare l'ambasciatore israeliano, come ha fatto poco fa il ministro Tajani, va bene ma non basta - ha incalzato il leader M5s Giuseppe Conte -. l'intero governo dovrebbe denunciare con forza le violenze dei coloni in Cisgiordania anziché voltarsi dall'altra parte».