Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione alimentare

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre 50enne e figlia di 15 anni sono morte domenica per una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Anche il marito della donna, Gianni Di Vita è ricoverato all'ospedale molisano Cardarelli in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) e dovrebbe essere trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma. La tragedia sarebbe legata al pesce mangiato durante le feste di Natale. L'ipotesi è quella di un'epatite fulminante, ma sono in corso altri accertamenti. Antonella, la figlia Sara e il marito, di 55 anni, prima del ricovero, erano andati già due volte al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso ed erano stati poi subito dimessi con la diagnosi di intossicazione alimentare. La procura ha disposto l'autopsia, mentre gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato le cartelle cliniche si sono recati nell'abitazione e hanno sequestrato gli alimenti trovati in casa.