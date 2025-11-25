Bologna, investita e uccisa una 23enne in bicicletta

Una ragazza di 23 anni che viaggiava in bicicletta è morta, investita da un camion all'incrocio fra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni, alla periferia di Bologna. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta, ma per la giovane ciclista, rimasta schiacciata sotto le ruote del mezzo pesante, non c'era più nulla da fare.

Il sindaco della città, Matteo Lepore, ha espresso «vicinanza alla famiglia. Penso sia una tragedia terribile». L'associazione "Salva i ciclisti Bologna" ha chiesto di aprire immediatamente «una riflessione sulla circolazione in città di mezzi di grandi dimensioni, soprattutto nelle fasce orarie più sensibili, e di definire tempi, orari e dotazioni di sicurezza degli stessi mezzi perché ciò avvenga in modo realmente sicuro. Che fine ha fatto la proposta di obbligare i mezzi pesanti ai sensori per gli angoli ciechi?». Il primo cittadino ha sottolineato come «in Consiglio comunale ci sia una proposta per rendere obbligatori i sensori dei camion. Penso sia una proposta da approvare».

Mercoledì, conclude l'associazione, è previsto alle 18 un ritrovo in via dell'Arcoveggio angolo via De Giovanni, dove è avvenuto l'incidente mortale che ha coinvolto la giovane del Ravennate, «per non restare sole e soli. Per ribadire, ancora più forte: basta morti in strada».