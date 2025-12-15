Australia, le vittime della strage sono 15. Oggi bandiere a mezz'asta

Tra i morti anche il rabbino e una bambina. Gli attentatori erano padre e figlio. Lutto nazionale nel Paese

Sono almeno 15 le vittime della strage avvenuta in Australia, a Bondi Beach, in occasione della festa ebraica dell'Hanukkah. Tra di loro anche il rabbino e una bambina. Decine i feriti, gravi due poliziotti. Oggi in tutto il Paese le bandiere sono state poste a mezz'asta come segno di lutto, su richiesta del primo ministro australiano, Anthony Albanese

Gli attentatori erano padre e figlio di 50 e 24 anni. Il primo è stato ucciso dalla polizia, l'altro è ricoverato in condizioni critiche. Hanno usato fucili, e ordigni artigianali. Uno dei due era noto ai servizi segreti. Le autorità parlano di «atto terroristico» progettato «per colpire la comunità ebraica». Un fruttivendolo musulmano ha disarmato uno dei killer, virale il video che mostra l'azione eroica che ha evitato altri morti. Netanyahu ha accusato l'Australia di aver «gettato benzina sul fuoco dell'antisemitismo» con il riconoscimento dello Stato di Palestina.