Scritte sataniche accanto alla chiesa che ospita le spoglie di Livatino

Un gravissimo atto sacrilego è stato commesso contro Rosario Livatino, il giudice ucciso della mafia il 21 settembre 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. Nella notte del 3 ottobre frasi sataniche sono state scritte sul muro di cinta e su una strada laterale della chiesa di Santa Chiara di Canicattì che ospita le spoglie del giovane magistrato “martire della fede e della giustizia”. Il corpo vi è stato traslato il 15 marzo 2025, dalla tomba di famiglia nel cimitero comunale. Una decisione presa dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano per fare di Santa Chiara il santuario dedicato alla memoria di Livatino.

L’atto sacrilego è stato denunciato al commissariato di polizia dal sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Non un banale atto vandalico, ma un’azione che viene presa molto sul serio. In particolare per la data scelta. Il 3 ottobre è, infatti, il compleanno di Livatino. Non sembra una coincidenza. Così come la recente decisione della Conferenza episcopale italiana di nominare Livatino patrono dei magistrati. Ricordiamo che i mafiosi chiamavano “santocchio” il giudice, ritenuto “integerrimo, incorruttibile, anche grazie alla sua Fede”. E non è la prima azione contro la memoria del magistrato. Nella notte tra il 22 ed il 23 aprile del 1991, ad appena sette mesi dall’omicidio, venne profanata la sua tomba nel cimitero di Canicattì. Venne individuato il responsabile, Vincenzo Collura esponente del gruppo mafioso della “stidda” animato da un profondo rancore nei confronti del giudice che il 9 luglio 1990 gli aveva confiscati molti beni. Neanche la morte di Livatino lo aveva potuto acquietare e anzi si vantava del suo gesto. La mafia non dimentica. Così il 18 giugno 2017 viene spaccata la stele che sulla statale 640 ricorda il luogo del martirio di Livatino. Anche la cooperativa che porta il nome del giudice e che coltiva terreni da lui confiscati, è stata più volte vittima di incendi e altri danneggiamenti. Ma c’è un’altra coincidenza. Il 30 settembre la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente le durissime condanne del processo Xydi, sul tentativo di ricostituire i clan mafiosi di Canicattì. Tra i condannati, arrestati nel 2021, molti mafiosi finiti nelle inchieste di Livatino e, in uno stralcio, anche uno dei mandanti dell’omicidio, Antonio Gallea. Una conferma che la mafia agrigentina è tutt’altro che scomparsa. Lo diceva con chiarezza Livatino: «La partecipazione a una consorteria mafiosa viene meno solamente con la morte».

«Penso che siano atti mirati. Ieri ricorreva il compleanno del beato Livatino. Non credo che si tratti di semplice vandalismo. Rinneghiamo ogni atto criminale», è la netta condanna del sindaco. «Non siamo di fronte a una semplice bravata o a un atto di vandalismo, ma a un gesto che offende un luogo sacro e l’intera comunità», denuncia il Cartello Sociale della provincia di Agrigento. Quanto accaduto si aggiunge ad altri episodi registrati nelle scorse settimane, a ridosso della Settimana della Legalità, all’interno del Giardino dei Giusti di Canicattì. Il danneggiamento dei memoriali del giudice Antonio Saetta e del figlio Stefano, uccisi il 25 settembre 1988, e del maresciallo Giuliano Guazzelli, che di Livatino era stretto collaboratore, ucciso il 4 aprile 1992.