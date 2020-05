Fondazione Policlinico Gemelli

«Dal Policlinico Gemelli è arrivato un contributo fondamentale per conoscere e combattere questo virus, assolutamente nuovo e insidioso, che ha mutato le abitudini e le vite di tutti noi. Il sistema sanitario del Lazio, proprio grazie a eccellenze come questa, ha dato una prova di forza e ha retto l’urto di una pandemia che fino a poco tempo fa era inimmaginabile. Come dico sempre non ne siamo ancora usciti, ma sicuramente abbiamo le armi per continuare a combattere contro questo nemico invisibile». Con queste parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha ringraziato oggi medici, infermieri e personale sanitario dell’ospedale impegnato nell’emergenza sanitaria contro Covid-19. Il governatore del Lazio ha visitato stamane il Columbus Covid 2 hospital insieme all’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria Alessio D’Amato.

Fondazione Policlinico Gemelli

Ad accoglierli il presidente della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Giovanni Raimondi, dal direttore generale Marco Elefanti e dal direttore sanitario Andrea Cambieri. Presente alla visita una nutrita rappresentanza dell’Unità di Crisi Covid -19 del Gemelli, riunita nell’Aula Brasca dove il presidente Raimondi ha spiegato che «la qualità della risposta messa in campo dalla Regione» Lazio «e in particolare dal sistema sanitario regionale», e poi «rapidità nelle decisioni, coordinamento effettivo, controllo costante della situazione» sono «un segnale forte che davvero la sanità laziale è uscita dal tunnel; vengono a maturazione i frutti di un rinnovamento condotto con tenacia e lungimiranza».