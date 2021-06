COMMENTA E CONDIVIDI













«Esiste una saggezza digitale?» è il titolo del webinar che si svolge oggi, giovedì 20 giugno, dalle 18 alle 19, durante il quale sarà presentato Humane Technology Lab, il neonato Laboratorio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che mette a sistema, facendole dialogare, le competenze presenti in Ateneo per esplorare in maniera olistica e multidisciplinare il rapporto tra esperienza umana e tecnologia.

Scopo principale di Humane Technology Lab è dunque promuovere e valorizzare le attività di ricerca multidisciplinare sulle relazioni che intercorrono tra le tecnologie e le diverse dimensioni dell’esperienza umana, sia in ambito accademico sia soprattutto in prospettiva di divulgazione culturale presso un pubblico più ampio.

Tra le prime attività di Humane Technology Lab: l’adesione al primo Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale (PhD AI); la partecipazione al Working Group on Artificial Intelligence nell’ambito della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU); la previsione di una pubblicazione, per dicembre 2021, del volume “Humane Robotics”.

All’incontro partecipano Giuseppe Riva, Direttore di Humane Technology Lab, Università Cattolica; Lucilla Sioli, Direttore AI and Digital Industry, DG Connect, Commissione europea; Nicola Palmarini, Direttore UK’s National Innovation Centre for Ageing; Ciro De Florio, Docente di Logica e Filosofia della Scienza, Università Cattolica. Modera la giornalista Annalisa Manduca.