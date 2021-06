Campagna vaccinale apre ai giovani - Fotogramma

La campagna vaccinale italiana entra nel cosiddetto "ultimo miglio", aprendo le prenotazioni a tutti coloro che possono, in molte regioni. La direzione è la medesima, con modalità però leggermente differenti.

È stato un successo ieri in Lombardia, dove si sono registrati più di 400 mila appuntamenti per la fascia 16-29, in poche ore. Via libera da oggi anche in Piemonte, sul sito www.ilPiemontetivaccina.it, dove si registrano le adesioni per tutti i giovani tra i 16 ed i 29 anni. Buoni numeri anche in Veneto che registra 250 mila prenotazioni nelle prime 12 ore per gli under 30.

Procede in direzione differente la Campania che oggi completerà la vaccinazione dei maturandi e nel frattempo raccoglie le le prenotazioni per la fascia 12-16 anni, la piattaforma è stata aperta ieri e si registrano già 120 mila iscritti. In Puglia i primi maturandi sono già stati vaccinati, ma gli under 40 inizieranno a prenotarsi solo alle 14 di oggi, procedendo per fasce di età, scaglionate per annate, non indiscriminatamente come avviene in altre Regioni. Anche la macchina organizzativa del Lazio è direzionata nel medesimo senso, ovvero nel rispetto delle categorie delle fasce. Non ci sarà quindi, almeno per il momento, l'apertura a tutte le classi anagrafiche. In stallo invece la Liguria che, avendo utilizzato quasi il 98% delle dotazioni, chiede maggiori scorte per aprire la vaccinazione a tutti.

Si prepara allo sprint finale della campagna vaccinale pure l'Emilia Romagna. Si darà la precedenza agli over 40, poi, nelle prossime tre settimane, si aprirà a tutti, dai 12 anni in su. L'obiettivo è privilegiare i giovanissimi in vista della ripresa del nuovo anno scolastico. Cominciano dagli over 12, già da domani, le regioni Calabria e Abruzzo, con quest'ultima ha inaugurato oggi la nuova piattaforma di Poste italiane. Stesso discorso per i lucani dai 12 anni in su, che da domani alle 14, potranno prenotare il vaccino sul Portale Poste. La Basilicata inizierà a breve anche la vaccinazione dei lavoratori nei siti produttivi.

Al via anche in Sicilia le prenotazioni per le vaccinazioni per chi ha tra 16 e 39 anni. In Sardegna per gli over 16 si inizierà domani. In procinto di aprire in settimana la campagna per gli under 30 anche la Toscana, che comincerà, dopo la raccolta delle adesioni, con i nati dal 1990 al 1993.