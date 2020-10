L'Università Europea di Roma - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











È nato il sito di formazione integrale dell’Università Europea di Roma: https://www.universitaeuropeadiroma.it/formazioneintegrale/. Ha l’obiettivo di offrire informazioni e notizie sulle iniiziative dell’Ateneo: responsabilità sociale, eccellenza, mentoring, sport, attività extracurriculari, divulgazione.

«Siamo lieti di annunciare questa bella novità che ci permetterà di dialogare ancora di più con le persone e di far conoscere le nostre iniziative - spiega padre Gonzalo Monzón, direttore dell’Ufficio Formazione Integrale dell’Università Europea di Roma -. Inoltre, attraverso il nuovo sito, avremo la possibilità di diffondere tante buone notizie, soprattutto sulle attività sociali e di solidarietà che portiamo avanti con i nostri studenti. In questo modo cerchiamo di rispondere all’invito di Papa Francesco ad illuminare il buono che c'è in questo mondo, in ogni cosa e in ogni persona, per aprire sentieri nuovi di fiducia e di speranza. Oltre alle sezioni dedicate alle varie aree di Formazione Integrale c’è una parte del sito che riteniamo significativa ed entusiasmante. Si chiama Spazio Studenti ed ospiterà articoli, interviste e video frutto della creatività e sensibilità dei nostri giovani. Sarà una bella opportunità per tutti gli studenti che hanno passione per la scrittura e la comunicazione».

La formazione integrale è quel progetto educativo che nasce da una visione della persona come unità indivisibile costituita di intelletto, volontà, emozioni, corpo, relazionalità e spiritualità. Ha l'obiettivo di sviluppare tutte le sfaccettature della persona, le sue facoltà, le sue abilità e competenze in modo armonico, completo e progressivo. «Nel contesto universitario la formazione intellettuale è fondamentale. Ma da sola non basta - ricorda padre Monzón -. Per preparare i professionisti di domani è necessario formare tutta la persona. Per questa ragione l’Università Europea di Roma si occupa anche della formazione umana dei giovani, affinché raggiungano la piena maturità. Nel nostro Ateneo lo studente è veramente al centro dell’azione formativa, perché fa parte, prima di tutto, di una comunità umana. Attraverso questo percorso si cerca di favorire il suo inserimento consapevole, attivo e positivo nella società.