Un impegno forte per l’emergenza climatica. Un impegno che orienti la ricerca nel segno della Laudato Si e dell'ecologia integrale di Papa Francesco. È questo uno dei principali filoni che muove l'azione della Strategic Alliance of Catholic Research Universities (Sacru), network internazionale di università cattoliche di cui l'Università Cattolica è membro fondatore e sede del segretariato. Gli esperti del gruppo di lavoro Catholic Identity and Laudato Si', The Common Home and Social Justice hanno confermato questo impegno pubblicando il paper Laudato Si' and the emerging contribution of Catholic research universities to planetary health su Lancet Planetary Health, prestigiosa rivista scientifica.

Nel lavoro di ricerca si parte dal presupposto che le principali minacce alla salute del pianeta - i cambiamenti climatici, l'inquinamento e la perdita di biodiversità - ricadono in modo sproporzionato sulle minoranze e gli emarginati, che pagano il conto più salato in termini di malattie e morti premature. Se le soluzioni tecniche per la salute del pianeta sono spesso efficaci, come dimostra il forte calo della produzione di clorofluorocarburi a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo di Montreal nel 1989, i ricercatori enfatizzano allo stesso tempo che si tratta di politiche insufficienti a prevenire i futuri rischi ambientali.

«Lo sfruttamento umano delle risorse aumenta il cambiamento climatico, l'inquinamento e la perdita di biodiversità, colpendo in modo sproporzionato le comunità emarginate – sottolinea Paolo Gomarasca, ordinario di Filosofia morale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, tra gli autori del paper - Papa Francesco, nella Laudato Si', auspica soluzioni integrate, sottolineando la giustizia sociale e le energie rinnovabili. Le università cattoliche, come quelle della rete Sacru, promuovono la ricerca e la formazione interdisciplinare, favorendo soluzioni sostenibili e la salvaguardia del pianeta. Attraverso la collaborazione con organizzazioni come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, traducono la scienza in politiche eque, affrontando efficacemente le sfide globali».

Nel documento,infatti, si richiama l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, pubblicata nel 2015, nella quale il Santo Padre, riconoscendo che l'attività umana è il motoreprincipale del cambiamento climatico, esorta all'adozione di soluzioni di lungoperiodo che possano "restituire dignità alle persone emarginate". Perdare attuazione alla visione di Papa Francesco nel 2021 è stata lanciata la Piattaforma Laudato Si', che mira a catalizzare il passaggio culturale dallosfruttamento del pianeta alla protezione della casa comune per il benessere ditutti. A livello educativo, questoobiettivo si traduce nella collaborazione internazionale e multidisciplinaretra Università Cattoliche, della quale Sacru rappresenta un esempio virtuoso.