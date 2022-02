COMMENTA E CONDIVIDI













«Noi facciamo Avvenire, mi conforta pensare che lo faremo insieme a voi». È nella battuta con cui Marco Tarquinio si congeda dagli studenti che traspare il clima della serata di dialogo tra il direttore del quotidiano e quella porzione tutta speciale dei 42mila iscritti all’Università Cattolica composta dagli oltre 400 studenti dei quattro Collegi in Campus dell’ateneo a Milano.







L’aula magna affollata per due terzi è già un colpo d’occhio insolito in tempi di prudenze anti-Covid, ma a far la differenza è la qualità della partecipazione all’incontro che ha per tema «Aprire la mente alla realtà e alla diversità» (richiamo alle parole del Papa nella recente celebrazione centenaria dell’istituzione accademica) e per motivo il lancio ufficiale del progetto che vede impegnati fianco a fianco ateneo e giornale dei cattolici italiani.







Avvenire e Università mettono infatti a disposizione degli studenti residenti nei collegi l’abbonamento alla copia quotidiana digitale del giornale per «abituare i ragazzi ad approcciare in modo informato e attivo la realtà complessa di oggi attraverso uno strumento di interpretazione ricco e complesso – come dice la prorettrice Antonella Sciarrone Alibrandi –. La lettura del giornale aiuta a costruire progetti di vita a partire da quel che si legge, una risposta ai processi di degrado culturale in atto».







Ricevere ogni mattina la notifica che invita a scaricare la copia digitale di Avvenire, dopo aver attivato l’abbonamento, è «un’occasione importante – spiega il direttore generale dell’ateneo, Paolo Nusiner, ideatore del progetto –. Quando si accede alle professioni ci si rende conto di quanto conti saper comprendere il mondo, una competenza che intendiamo rendere possibile acquisire attraverso il rapporto costante con un quotidiano come Avvenire».







Questo il motivo per il quale l’Università Cattolica ha organizzato un progetto con un ben definito profilo formativo scegliendo come partner Avvenire, certo per la condivisione di una visione della persona e del mondo ma anche stimandolo, tra gli strumenti informativi sul mercato, all’altezza di un obiettivo così rilevante. «Il progetto dà concretezza alla proposta formativa dell’Università Cattolica e dei nostri collegi – conferma Elena Marta, docente di psicologia e presidente della Fondazione Educatt cui fanno capo i collegi –. Gli studenti fuori sede da noi trovano non solo un luogo dove risiedere ma anche comunità di vita che offrono occasioni di crescita personale. E affrontare la lettura di un quotidiano garantisce l’acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza».







La posta in gioco è rilevante: «Diventare protagonisti della propria vita, non farsi guidare dagli eventi. Uscire dall’autoreferenzialità dei propri orizzonti accorgendosi che la realtà è molto più ricca e offre più occasioni per crescere di quel che si pensa». Ogni pagina di un giornale – anche in formato digitale – porta in dote la conoscenza di «un lessico specifico – come spiega il coordinatore del progetto Edoardo Grossule, economista e docente in Cattolica –, la sfida di comprendere un testo, la qualità della scrittura, la serietà degli argomenti, la competenza degli autori, la capacità di sintesi, e idee con le quali misurarsi». Un piccolo tesoro a cadenza giornaliera, che nel tempo della formazione superiore può fare la differenza.







Musica per i giovani che applaudono convinti – non è così frequente trovare adulti che credono in loro, prendendoli così sul serio nella loro ricerca autentica di conoscenza della realtà – e che da Marco Tarquinio si sentono incoraggiare a «entrare nell’ecosistema informativo di Avvenire», tra carta, web, social, newsletter e podcast. Uno sforzo documentato ai ragazzi – presente il direttore generale dell’azienda editoriale del quotidiano Alessandro Belloli – con la sintesi di un impegno giornalistico che Tarquinio condensa in un’immagine plastica («raccontare un giorno di vita del mondo») e in un motto («la consapevolezza cambia il mondo»): «Mettiamo a disposizione i fatti e la chiave interpretativa per comprenderli e formarsi un’opinione», assumendo come riferimento di valore le beatitudini evangeliche: «Vogliamo aiutarvi a costruire un giudizio e a elaborare i vostri progetti mettendoci dentro uno sguardo, che per noi è lo sguardo cristiano».







La sintonia con gli studenti si va consolidando mano a mano che Tarquinio li guida a conoscere il "mondo di Avvenire": «In redazione non mettiamo in fila le notizie ma cerchiamo di dare loro un senso – aggiunge –. E ogni sera, quando scorro il giornale appena "chiuso", mi sento orgoglioso del lavoro che ha permesso insieme ai miei colleghi di dare vita lungo la giornata al nostro quotidiano». Tutt’altro che scontato il consenso su questo modo di vedere l’informazione tra gli studenti, che al direttore del giornale restituiscono le riflessioni nate in ogni comunità iniziando a leggere insieme il giornale.







E i quattro temi proposti a Tarquinio dai portavoce dei collegi aprono un dialogo che è solo all’inizio e proseguirà attraverso incontri con le firme del quotidiano sugli argomenti scelti dai ragazzi. Colpisce l’impegno degli studenti nell’esporre riflessioni e domande sulla transizione ecologica (Stefano Guarrera, Augustinianum), le carceri (Marica Cuppari, Paolo VI), il futuro dell’Europa (Alessandro Anselmo, Lodovicianum) e la crisi ucraina (Bianca Baldassarri, Marianum).







A legare il giornalista e i ragazzi una passione per la realtà e la conoscenza che è promessa di un’amicizia.

(le foto sono di Nanni Fontana)