L'azienda Burimec di Lauzacco dove un diciottenne è morto durante l'ultimo giorno di stage - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Morto schiacciato durante l'ultimo giorno di stage in un progetto di alternanza scuola-lavoro. È accaduto a uno studente di 18 anni, Lorenzo Parelli, in un'azienda meccanica di Lauzacco, frazione di Pavia di Udine. Una putrella è caduta addosso al giovane, che era impegnato in lavori di carpenteria, uccidendolo sul colpo. L'azienda è la Burimec, che realizza bilance stradali e utilizza lo stabilimento di Lauzacco per lavori di laminazione.

Il giovane è morto sotto gli occhi di chi gli stava insegnando un mestiere

Il giovane è morto all'istante, sotto lo sguardo di chi, fino a pochi secondi prima, gli stava insegnando il mestiere. Aveva ancora poche ore da trascorrere in azienda: lunedì mattina sarebbe tornato in classe, a raccontare ai compagni l'esperienza in quella ditta di carpenteria metallica

Il 18enne abitava a Castions di Strada e frequentava il Centro di Formazione Professionale all'interno dell'Istituto superiore Bearzi di Udine, gestito dai salesiani.

"Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", questo il nome del progetto, che è la vecchia Alternanza Scuola-Lavoro ed era stato avviato grazie a una convenzione tra l'istituto superiore, che il giovane frequentava a Udine, e l'azienda meccanica che si occupa di realizzare bilance stradali.

Amici e compagni di classe si sono dati appuntamento fuori da scuola e per le vie del paese natale per cercare di darsi conforto.

Inutile i soccorsi di vigili del fuoco e carabinieri​

Il ragazzo è stato subito soccorso, prima dai colleghi di lavoro e poi dal personale del 118, coadiuvato dall'elisoccorso, quindi dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia di Palmanova, ma ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Tra i primi ad accorrere sono stati anche i genitori della vittima, che abitava a un quarto d'ora di distanza di auto dalla fabbrica. A loro si sono immediatamente stretti i titolari dell'azienda e i "colleghi" di lavoro: il clima all'esterno del capannone, dove la produzione è stata immediatamente fermata, era di disperazione e incredulità.

La zona della tragedia è stata immediatamente transennata per essere posta sotto sequestro dal sostituto procuratore di turno della Procura di Udine: le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Palmanova e agli ispettori dell'Azienda sanitaria. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo.

Il cordoglio dei politici e delle istituzioni

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell'amministrazione regionale. "Ci stringiamo attorno ai genitori, ai parenti e agli amici del giovane deceduto sul lavoro oggi a Lauzacco mentre stava terminando il periodo di tirocinio. È incomprensibile - ha aggiunto - come ancora oggi si possano verificare episodi di questa gravità. In questo momento, però, l'incommensurabile dolore sofferto dalla famiglia impone a tutti un rispettoso silenzio, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano l'esatta dinamica di quanto accaduto".

"Un fatto di una gravità inaudita, indegno per un paese civile, la morte sul lavoro di uno studente di appena 18 anni - ha scritto su Twitter il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra - Lo stage in un'azienda dovrebbe garantire il futuro ad un giovane, non condurlo alla morte. Non ci sono parole per commentare questa tragedia orribile".

Cordoglio e indignazione anche dal presidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, Debora Serracchiani: "È toccato nuovamente al Friuli versare un ingiusto tributo, un ragazzo alla cui famiglia dobbiamo stringerci muti - le sue parole -. È un dolore senza fine questa sequela di vittime innocenti che perdono la vita mentre si guadagnano il pane, lavoratori anziani su impalcature, giovani che si affacciano ai cantieri, madri e padri di famiglia uccisi dai macchinari. Non si può pagare un simile prezzo per costruire la ripresa del Paese".