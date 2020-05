Pulizie e sanificazione delle metropolitane - Pino Ciociola

Dodicesimo giorno di “Fase 2” e tutto resta in buona discesa (a parte il numero dei morti, purtroppo stabile). I ricoverati nelle terapie intensive sono appena sopra gli 800 e i ricoverati nei reparti ordinari poco sopra i 10mila, sia i primi che i secondi domani dovrebbero spingersi sotto quelle rispettive soglie. Sempre domani anche il numero degli attuali positivi dovrebbe ridursi a meno di 72mila. I guariti intanto superano quota 120mila (con aumento quasi record rispetto a ieri, un soffio meno di 5mila). E quanti sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi scenderanno sempre domani sotto i 60mila. I morti purtroppo restano invece stabilmente sopra i duecento.

Analizziamo proprio i decessi negli ultimi ventiquattro giorni, dividendoli in due periodi da dodici e calcolando le relative medie matematiche secche. Dal 22 aprile scorso fino al 3 maggio (ultimo giorno di lockdown pieno), si sono registrati 3.799 decessi, quindi mediamente 345,36 al giorno. Dal 4 maggio (primo giorno di “Fase 2” e lockdown allentato) a oggi, i decessi sono stati 2.531, con una media giornaliera di 230. È evidente quanto anche una sola morte sia tragica ed è evidente che, nei due periodi considerati, la media quotidiana di decessi sia scesa del 33,41%. Tenendo sempre conto che si muore dopo aver lottato tre settimane e a volte più. E che questi numeri sono quelli fino a oggi, per il futuro possiamo solamente ipotizzare che la tendenza prosegua in questo modo, anzi riesca a migliorare nettamente e magari esaurirsi presto.

Sempre per oggi, ecco l’aggiornamento dal Dipartimento di Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 789 (sabato 1.083, domenica 802, lunedì 744, martedì 983, mercoledì 888 e ieri 992), di questi, 299 (martedì 614, mercoledì 394 e ieri 522) si registrano in Lombardia. Tredici Regioni registrano 16 nuovi casi o meno, fino alla Basilicata che oggi ha zero nuovi contagi . I tamponi effettuati sono 68.176 (lunedì 40.070, martedì 67.003, mercoledì 61.983 e ieri 71.876), con un rapporto di positività che resta al minimo dall’inizio, 1,4% (martedì 2,4, l’altro ieri 1,6 e ieri 1,4).

Morti. Sono 242 (giovedì 274, venerdì 243, sabato 194, domenica 165, lunedì 179, martedì 172, mercoledì 195 e ieri 262), dei quali 115 (mercoledì 69 e ieri 111) in Lombardia. Il totale arriva a 31.610 dall’inizio della pandemia.

Totale dei casi. Sono 223.885 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Sempre meno, 72.070 (domenica 83.324, lunedì 82.488, martedì 81.266,mercoledì 78.457 e ieri 76.440), 4.370 in meno rispetto a ieri (lunedì meno 1.518, martedì meno 1.222, mercoledì meno 2.809 e ieri meno 2.017).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 808 (domenica 1.027, lunedì 999, martedì 952, mercoledì 893 e ieri 855).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 10.792 persone (domenica 13.618, lunedì 13.539, martedì 12.865, mercoledì 12.172 e ieri 11.453), 661 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 60.470 persone (lunedì 67.950, martedì 67.449, mercoledì 65.932 e ieri 64.132), cioè l’84% degli attuali positivi (negli ultimi quattro giorni l’83%).

Guariti e dimessi. Sono 4.917 (domenica 2.155, lunedì 1.401, martedì 2.452, mercoledì 3.502 e ieri 2.747), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 120.205.

Le singole Regioni. I casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 4.088 nel Lazio, 3.168 in Toscana, 2.795 nelle Marche, 2.603 in Liguria, 2.181 in Puglia, 1.760 in Sicilia, 1.736 in Campania, 1.454 in Abruzzo, 741 in Friuli Venezia Giulia, 505 in Calabria, 461 in Sardegna, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 227 in Molise, 120 in Basilicata, 90 in Umbria e 77 in Valle d’Aosta.