La manifestazione in corso questa mattina a Milano - Fotogramma

Roma, Milano, Napoli, Genova, Livorno, Bari. Lo sciopero generale indetto da Cgil, Usb e altre sigle ha fermato il Paese, sotto lo slogan “Blocchiamo tutto”. Una mobilitazione in solidarietà con Gaza e in sostegno alla Global Sumud Flotilla, intercettata dalla Marina israeliana, che oggi ha colpito il cuore dei trasporti nazionali: linee ferroviarie, porti, metropolitane e perfino voli. Disagi tangibili per migliaia di cittadini, uniti al peso simbolico di piazze gremite da manifestanti. Nelle principali città i tabelloni ferroviari hanno scandito l’ampiezza dello sciopero. A Roma Termini stamattina ritardi fino a 80 minuti e numerose cancellazioni. A Milano Centrale ritardi fino a oltre cinque ore, con analoghi disservizi a Garibaldi e Rogoredo, dove i viaggiatori hanno dovuto attendere anche tre ore. Lo sciopero, scattato alle 21 di ieri sera, si concluderà solo alle 20.59 di oggi e riguarda il personale di Fs, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.

Metro e bus: città in tilt

A Milano le linee della metropolitana hanno proseguito il servizio dopo le 8.45, ma cortei e manifestazioni hanno imposto deviazioni agli autobus e ai tram. La M2 ha saltato la fermata di Lambrate. A Napoli, invece, la linea 1 della metropolitana è stata chiusa, con la stazione Garibaldi completamente sbarrata. A Roma, Piazza Vittorio si è trasformata in punto di raccolta per i manifestanti diretti verso Piazza dei Cinquecento. A Livorno la protesta ha colpito il traffico commerciale. Dalle 6 del mattino i manifestanti pro-Pal, come annunciato da Usb, hanno invaso le carreggiate davanti al varco Zara. Transenne e fuochi accesi hanno bloccato in entrata e uscita la zona nord del porto. Centinaia di mezzi pesanti e Tir sono rimasti intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci, con vivaci proteste di camionisti e automobilisti.

Lo sciopero ha avuto conseguenze anche sul traffico aereo. In Puglia sono stati cancellati due collegamenti tra Bari e Milano Linate: l’arrivo delle 12.40 e la partenza delle 13.35, entrambi operati da Ita Airways. Secondo Aeroporti di Puglia non si registrano altri disagi legati alla mobilitazione, se non i ritardi causati dal maltempo. In Liguria, al porto di Genova, Usb e Calp si sono dati appuntamento al varco Albertazzi, mentre gli studenti delle università e delle scuole superiori hanno sfilato da via Balbi e piazza Montano. La Cgil ha organizzato il concentramento al terminal traghetti, con l’intenzione di dar vita a un grande corteo pomeridiano.

Una vigilia segnata da scontri e occupazioni

I segnali della protesta si erano già visti nei giorni precedenti. Giovedì, alla vigilia dello sciopero, università occupate e blocchi ferroviari hanno scandito la mobilitazione. A Roma un corteo studentesco ha marciato dalla Sapienza fino al Colosseo; a Milano è stata occupata la Statale; a Bologna e Pisa i Rettorati. Non sono mancati incidenti: a Firenze occupata la stazione di Santa Maria Novella con lanci di bombe carta, a Trieste scontri e vetrate infrante, a Bologna linee bloccate. A Torino, clamorosa l’irruzione di duecento incappucciati alle Officine grandi riparazioni, con devastazioni alla vigilia della visita di Ursula von der Leyen e Jeff Bezos.

La Cisl: “No all’uso compulsivo dello sciopero”

Il leader della Cgil, Maurizio Landini, rivendica la scelta di scendere in piazza: “Questa reazione umanitaria di solidarietà è motivo di orgoglio. Le piazze saranno strapiene, perché i cittadini stanno facendo quello che governi e Stati hanno preferito ignorare”. La Cisl ha preso invece le distanze, con la segretaria generale Daniela Fumarola che ha parlato di uso “compulsivo” dello sciopero generale, che rischia di svuotarne il senso di strumento di ultima istanza, scollegandolo da obiettivi concreti.