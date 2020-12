Il luogo dove è avvenuto il terremoto - Da Twitter Geomagazine.it

Una forte scossa di terremoto, stimata dall'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv) di magnitudo 4.4, è stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale, ma anche in alcune zone del versante occidentale.



La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa,

cioè in mare a pochi chilometri dalla costa, a una profondità di 30 chilometri.



Le sale operative dei vigili del fuoco hanno ricevuto finora solo chiamate per informazioni e nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni. È quanto scrivono i vigili del fuoco su Twitter intorno alle 22.

Paura tra la popolazione in alcuni paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, dove la gente si è riversata per strada. "Ho avuto tanta paura, tremava tutto", ha raccontato Stefano Sucato, che vive a Comiso (Ragusa), dopo il terremoto di questa sera. "Tanta gente è scappata dalle case ed è ancora in strada", aggiunge.