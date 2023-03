COMMENTA E CONDIVIDI













Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Umbria (magnitudo 4,6 e 3,9) con epicentro vicino a Umbertide, dopo quella di 4,3 registrata nel pomeriggio di ieri in provincia di Perugia, sempre con epicentro nel comune di Umbertide. La scossa era stata avvertita in tutto il centro Italia.

Non ci sono stati danni significativi ma solo piccoli crolli. Quattro palazzine sono state comunque evacuate per precauzione: in tutto 30 persone hanno dovuto lasciare la loro casa in attesa di verifiche. Il sisma è stato sentito anche nelle Marche e in Toscana. Le scuole resteranno chiuse a Perugia e Assisi. Chiuse anche le sedi dell'Università di Perugia. Allestite tende per chi, questa notte, non vuole dormire in casa.