Tutto pronto per la IX edizione di Tennis & Friense - Salute e sport … Sport è salute, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18 torna, al Foro Italico di Roma, il weekend interamente dedicato alla salute, con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Confermato per il secondo anno l’impegno di diffusione del messaggio in favore dei giovani: venerdì 11 ottobre, la manifestazione accoglierà le scuole di ogni ordine e grado del territorio della Regione Lazio, con attività ludico ricreative, alternate a momenti di dibattito dedicati alla lotta contro il bullismo e alla corretta alimentazione. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari a oltre il 15% ogni anno. Complessivamente 256mila visitatori hanno avuto l’opportunità di vivere la manifestazione apprendendone gli obiettivi; 74.128 persone hanno effettuato i check-up gratuiti, di cui oltre 6.200 i pazienti che sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’ambiente accogliente del Villaggio della Salute, un rinnovato Villaggio dello Sport, con la presenza di personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo impegnati nel Torneo Tennis Celebrity, sono gli elementi che permettono di intrattenere il pubblico in attesa di effettuare il proprio check-up gratuito. Tra i tanti testimonial che sono stati invitati il cardinale Angelo Comastri, Lorella Cuccarini, Rosario Fiorello, Maria Grazia Cucinotta, Albano Carrisi, Maria De Filippi, Milly Carlucci, Beppe Fiorello, Carlo Verdone e Enrico Brignano.



Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo sono le 5 S, le parole chiave che sintetizzano lo spirito di questo evento che ha già interessato Roma e Napoli e si propone a breve di raggiungere anche altre città e regioni italiane. La manifestazione è sostenuta dalle massime istituzioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Ministero della Salute, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Regione Lazio, Roma Capitale, Coni, Sport e Salute Spa, Istituto di Credito Sportivo e le maggiori Federazioni Sportive.



«Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di sostenere Tennis & Friends, un’iniziativa che promuove in modo intelligente la cultura della prevenzione e che spiega come lo sport ci aiuti ad avere uno stile di vita più sano a qualsiasi età – dichiara Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio –. È un evento speciale che vede aumentare ad ogni edizione la partecipazione di giovani, famiglie e appassionati di sport. A tutti vogliamo lanciare un messaggio importante: la prevenzione è sempre l’arma migliore per colpire e aggredire ogni tipo di malattia. Una diagnosi precoce e tempestiva è quasi sempre in grado di salvare una vita. L’appuntamento è ancora nella splendida cornice del Foro Italico di Roma. Per divertirsi, giocando e praticando sport, ma anche per intraprendere un percorso salute attraverso check-up e visite mediche gratuite. Un’occasione unica che Tennis & Friends vi offre e che per nulla al mondo dobbiamo perdere».



«Roma e il Foro Italico saranno ancora una volta teatro di un evento che coniuga sport e prevenzione. Tennis & Friends è una manifestazione entrata ormai nel cuore di tanti romani, sportivi e appassionati, che richiama l’attenzione sugli stili di vita sani, sull’importanza di una corretta alimentazione, del movimento e della diagnosi precoce – afferma Virginia Raggi, sindaca di Roma –. Una festa che si trasforma in un’occasione per check-up gratuiti rivolti a tutti. Anche le scuole romane saranno protagoniste della campagna di sensibilizzazione: un obiettivo che ci sta a cuore come amministrazione. È fondamentale portare il messaggio della salute e di comportamenti corretti ad alunni e studenti. Voglio ringraziare gli organizzatori, che di anno in anno fanno crescere questa manifestazione, tutti i testimonial che prestano il loro volto all’iniziativa, i partner scientifici e istituzionali che sostengono l’evento, e soprattutto i tanti romani che anche quest’anno parteciperanno a questa festa dello sport e della salute».



«Anche quest’anno - spiega Angelo Tanese, direttore generale Asl Roma 1 - come azienda sanitaria siamo lieti di contribuire a questa manifestazione che unisce sport e salute. Mettiamo in campo i nostri specialisti per le vaccinazioni, la sana alimentazione e la salute della donna e del bambino, favorendo l’informazione e l’accesso alla rete dei servizi del sistema sanitario regionale».



«Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore - commenta l’ideatore di Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs -. Sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018, anno in cui si erano invece registrate 4mila nuove diagnosi in più rispetto al 2017. Questa inversione di tendenza, registrata dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) nel rapporto “I numeri del cancro 2019”, dimostra che le campagne di sensibilizzazione per la prevenzione primaria, mirata a diffondere corretti stili di vita per prevenire appunto l’insorgenza delle neoplasie, stanno iniziando a dare effetti positivi. Grazie a Tennis & Friends eseguiamo screening su numerose patologie tumorali e grazie a questi programmi diminuisce anche la mortalità per queste malattie. Obiettivo primario della manifestazione è, infatti, la divulgazione della cultura della prevenzione e la promozione della salute per salvaguardare il benessere del cittadino e al tempo stesso ridurre i costi del servizio sanitario nazionale».



IL VILLAGGIO DELLA SALUTE

Tennis & Friends, nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, è per la prima volta affiancato da aziende sanitarie del territorio: l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, l’Ospedale Cristo Re, l’Ospedale San Carlo di Nancy. Nell’area sanitaria, con un punto informativo e di screening gratuito, anche il Consorzio Universitario Humanitas, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Lumsa, con il progetto Childrenitalia, Villa Betania, Villa Tiberia. Presente anche quest’anno Coni SportLab, con una divisione dedicata alla Medicina Sportiva; si rinnova l’area della Regione Lazio e della Asl Roma 1 che interverranno con punti di prevenzione per la salute della donna e del bambino, l’alimentazione e il movimento, percorso nascite e la somministrazione di vaccinazioni, ai quali si aggiunge un’area informativa per la divulgazione dei programmi regionali di prevenzione. Prezioso è il rinnovato supporto della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza che permetteranno al pubblico di effettuare screening gratuiti con la propria equipe medica e daranno vita al villaggio con le loro attività istituzionali. Inoltre, la IX edizione vede la nascita di un’importante collaborazione con il Ministero della Difesa che, per la prima volta, parteciperà con personale medico-infermieristico dell’Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri per ampliare le attività cliniche fruibili dal pubblico presso l’Area Sanitaria Interforze.

A permettere lo svolgimento delle visite mediche gratuite presso il Villaggio della Salute anche i volontari della Croce Rossa Italiana e dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (Unitalsi). In campo anche: Fondazione Santobono Pausilipon, Associazione Italiana Studio Osteosarcoma, Donatorinati Advps Onlus, Hht Onlus, Associazione Andrea Tudisco, Supereroi Acrobatici, Bulli Stop, Lollo10, Associazione Edela, Avog Volontari Gemelli e Agop Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, la Protezione Civile.



AREE SANITARIE

Il pubblico potrà effettuare check-up gratuiti in 26 aree specialistiche (Alimentazione, Allergologia, Angiologia, Cancer Center Colon Retto e Pancreas, Cardiologia, Dermatologia, Diabete e Colesterolo, Endocrinologia, Endometriosi, Gastroenterologia, Ginecologia, Ipertensione, Medicina dello Sport, Medicina Generale, Oculistica, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Reumatologia e Osteoporosi, Senologia, Urologia, Vascolare) ripartite in 104 postazioni di cui 49 postazioni diagnostiche alle quali si aggiunge un’area dedicata alle Vaccinazioni.



Per il terzo anno consecutivo la Fondazione Ania sarà presente alla manifestazione con due aree all’insegna della prevenzione e della protezione: una sarà allestita con postazioni per check up medici gratuiti con allergologi, epatologi, nutrizionisti e cardiologi. L’altra sarà un’area istituzionale, nella quale verranno illustrate le attività della Fondazione Ania e sarà diffuso materiale informativo sui corretti stili di vita.



IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Confermato per il secondo anno, il Villaggio dello Sport è realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e con il CONI al fine di promuovere la pratica delle diverse discipline sportive. Saranno presenti: Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Atletica Leggera, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, Federazione Italiana Pallacanestro, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Sport Equestri, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Tennis Tavolo, Federazione Italiana Tiro con l’Arco, Federazione Pugilistica Italiana, Impacto Training e Dragonet oltre alle divisioni Sportive delle Forze Armate e delle Forze dell’ordine: Guardia di Finanza – Fiamme Gialle e Polizia di Stato – Fiamme Oro.



Rocco Sabelli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute: «Il primo obiettivo della recente riforma dello Sport è proprio aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani. Tennis & Friends corrisponde perfettamente allo spirito e alla sostanza di questo obiettivo e non è un caso che nel Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute siedano i rappresentanti del ministero della salute, il professor Francesco Landi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e la dottoressa Simona Cassarà, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ringrazio ancora gli organizzatori, ed il professor Giorgio Meneschincheri in particolare, per l’impegno profuso nell’organizzare Tennis & Friends. È per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio mettere a disposizione il Parco del Foro Italico».



Nuova entrata è la Federazione Italiana Giuoco Calcio che si aggiungerà alle Federazioni aderenti in sostegno della causa di Tennis & Friends con l’esposizione delle Coppe del Mondo vinte dalla Nazionale Italiana di Calcio. «Siamo lieti di ospitare nella nostra città la IX edizione di Tennis & Friends che si terrà presso il Foro Italico sabato 12 e domenica 13 ottobre. La manifestazione rappresenta per Roma Capitale un cardine fondamentale sul quale imperniare il nostro impegno come Amministrazione nello Sport – dichiara Daniele Frongia, assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini –. La prevenzione e la diagnosi precoce, infatti, sono le chiavi fondamentali per la promozione di uno stile di vita sano: il nostro compito è diffondere il più possibile quest’abitudine fra la cittadinanza. Vi invito dunque a partecipare numerosi all’evento, durante il quale sarà possibile effettuare screening gratuiti che possono letteralmente salvare una vita, e ringrazio gli organizzatori, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il Coni, Sport e Salute SpA e tutti gli attori coinvolti nel progetto per l’impegno palesato anno dopo anno sempre in crescendo, come dimostrano i numeri delle edizioni passate».



IL CONVEGNO ECM

Nell’ambito della manifestazione, l’11 e il 12 ottobre, è previsto il convegno Ecm “Salute e Sport: promozione dell’attività fisica nelle Forze Armate e nei luoghi di lavoro”, organizzato dallo Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare. L’appuntamento, dall’alta valenza formativa, si articolerà su tre sessioni: la prima sessione, dal titolo “L’attività fisica nei luoghi di lavoro”, verterà sulla promozione dell’attività fisica stessa, attraverso una descrizione delle linee di indirizzo su di essa recentemente presentate dal Ministero della Salute, un punto di situazione sulla attività fisica svolta all’interno delle singole Forze Armate, una descrizione del progetto “Tennis and Friends” e la presentazione dei contenuti del documento PromoSaLL (Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro), di prossima edizione a cura del Ministero della Salute. La seconda sessione, dal titolo “Forze Armate e stili di vita”, porterà all’attenzione dei partecipanti alcuni argomenti di salute pubblica su cui le Forze Armate rivolgono particolare riguardo: l’alimentazione e la prevenzione del sovrappeso fino all’obesità nelle sue varie classi; il rapporto tra la condotta alimentare e la psiche; il ruolo del “piacere” nella regolazione neuroendocrina all’introduzione del cibo; per terminare con una relazione sul problema del doping e sugli attuali meccanismi di prevenzione di tale fenomeno. La terza sessione, dal titolo “Attività fisica in condizioni estreme”, tratterà, grazie al contributo di personale Medico specialista in tale settore della Marina Militare e dell’Aeronautica alcune relazioni che verteranno su aspetti di medicina preventiva riguardanti la salute in ambienti particolari ed estremi quali le profondità marine e l’ambiente aerospaziale.