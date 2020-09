Ansa

Dopo il Veneto, intanto, anche la Lombardia ha deciso di autorizzare l'accesso agli stadi e agli impianti sportivi in misura non superiore ai 1.000 spettatori in quelli all'aperto e a 700 spettatori in quelli al chiuso: è quanto stabilisce la nuova ordinanza regionale firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, in vigore da oggi sabato 19 settembre.

In ogni caso c'è ottimismo per la riapertura, parziale, degli stadi.

Parma e Sassuolo sono al lavoro per ospitare già 1000 persone nel weekend dopo la decisione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Gli fa eco il viceministro della salute Pierpaolo Sileri: "Non bisogna essere bianco o nero. E' auspicabile un ritorno dei tifosi allo stadio con misure che consentono la sicurezza. Anche a me fa male vedere gli stadi vuoti. Se le cose andranno avanti così, è vero che abbiamo un aumento dei casi ma è tutto sotto controllo al momento, non vedo perché non si possano aprire gli stadi, con un numero molto ridotto di persone e con regole definite".

San Siro nel frattempo ha riaperto ai tifosi, tra cori e applausi per l'ingresso in campo dell'Inter prima dell'amichevole contro il Pisa. Dopo 220 giorni, torna infatti il pubblico al Meazza per la sfida tra i nerazzurri e i toscani, con circa 1.000 spettatori presenti al primo anello rosso. Mascherine, distanziamento e controlli sono stati i protagonisti nel piazzale dello stadio Meazza davanti agli ingressi 13 e 14, i due dedicati all'accesso. Già dalle 16 in molti si sono messi in fila, a distanza ed evitando gli assembramenti: tutti sono stati poi sottoposti al controllo della temperatura e al saturimetro, consegnando inoltre una autocertificazione sulle proprie condizioni di salute. Tra le procedure di sicurezza, ai tifosi è stato inoltre chiesto di rimanere seduti per tutta la durata della partita, indicazioni ripetute anche dallo speaker all'interno dello stadio.